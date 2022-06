Medarbejder i Qeqqata: Ledelsen knækker os

Kassaaluk Kristensen Mandag, 20. juni 2022 - 11:47

Hån, mobning, modvilje til samarbejde og manglende interesse for medarbejdere. Ubehagelige tilråb i byens dagligvarebutik og bagtalelse.

Det er, hvad Ida Nygaard har oplevet som leder i musikskolen i Maniitsoq, der i dag har omkring 25 børn tilknyttet.

- Jeg har oplevet lederen bagtale andre medarbejdere. Og man undrer sig over, hvad mon vedkommende siger om en, når man ikke er i samme rum. Jeg har også oplevet lederen snakke dårligt om tidligere medarbejdere, hvilket ikke er rart, fortæller Ida Nygaard.

Qeqqata Kommunia har gennemført to trivselsmålinger for deres medarbejdere de seneste tre år. I 2019 var det kun 38 procent af medarbejderne i fritid og kultur der besvarede trivselsmålingen. Her scorede scorede den generelle tillid til den overordnede ledelse meget lavt i forhold til andre afdelinger i kommunen.

Billedet nedenunder viser medarbejdernes vurdering om den overordnede ledelse i 2019.

Qeqqata Kommnunia,

I år har 61 procent af alle medarbejdere i Qeqqata Kommunia besvaret trivselsmålingen, der viser, at der er lidt højere tillid og lidt bedre samarbejde med den overordnede ledelse. Undersøgelsen viser dog, at der er meget uenighed mellem medarbejderne omkring deres egen vurdering af den nærmeste leder og den overordnede ledelse.

Ingen opbakning fra leder

Ida Nygaard står nu frem, da hun mener, at ledelsen i Qeqqata Kommunia ikke tager hendes klager og ønske om dialog alvorligt nok. Hun fortæller til Sermitsiaq.AG, at forholdet til en bestemt leder i Qeqqata Kommunias afdeling i Maniitsoq mildest talt er iskoldt.

- Jeg oplever lederen som afvisende, ikke støttende, og som en der ikke har viljen til at lytte og samarbejde. Helt uden saglig grund stopper vedkommende projekter, og så oplever jeg lederen som en, der ikke stoler på sine medarbejdere, fortæller Ida Nygaard.

Uddrag af klage til kommunens ledelse, som Sermitsiaq.AG har modtaget og som mediet har fået samtykke til at gengive:

Faktisk mener jeg at en del episoder med XX hører ind under vores definition på mobning. F. eks sårende bemærkninger som ”bare du får det, som du vil have det”, og ”Det er kommunens musikskole, ikke Idas musikskole” og da hun råbte efter mig i Brugseni: ”Er du så fornærmet?”

Ida Nygaard mener, at sådan et miljø blandt ledelsen i kommunen afføder faldende trivsel blandt medarbejdere. Sermitsiaq.AG er i besiddelse af Ida Nygaards klage og har også fået klager fra flere andre medarbejdere, der bakker op om Ida Nygaards udlægning af lederens opførsel.

- Flere af de medarbejdere, arbejder ikke længere i kommunen af forskellige årsager. Men som klagerne antyder, så er der utilfredshed omkring den samme leder. Det skaber en dårlig stemning, når lederen ikke er støttende, fortæller hun.

Sygemeldt

Ida Nygaard blev ansat som leder i musikskolen i Maniitsoq i efteråret 2015. Siden har der været flere projekter i skolen, hvor også onlineundervisning er blevet anvendt, da skolen mangler lærer.

- Det projekt med onlineundervisning blev stoppet fra dag til dag, uden nogen begrundelse. Det giver ikke mening, da det hjælper med at udvikle musikskolen, fortæller Ida Nygaard til Sermitsiaq.AG.

Hun har tidligere skrevet klager til overordnede i Qeqqata Kommunia om lederen.

Det er dog svært at komme igennem for at få et møde om klagerne, mener Ida Nygaard, der har brugt et år på at få et møde med den øverste leder, og senere har følt, at møderne ikke hjalp til en konstruktiv løsning. Nu har hun givet op.

Musikskolens leder er i dag sygemeldt, og hun har svært ved at forestille sig at vende tilbage på jobbet.

Kommenterer ikke personalesager

Sermitsiaq.AG har forelagt flere kritikpunkter fra de klager, som redaktionen er i besiddelse af. Sermitsiaq.AG har spurgt kommunen, hvad deres politik er i forhold til håndtering af klager fra medarbejdere omkring trivsel på arbejdet.

Administrerende direktør for uddannelse og økonomi i Qeqqata Kommunia, Annga Lynge, oplyser til Sermitsiaq.AG, at kommunen ikke kan kommentere på enkelte personalesager, og at kommunen håndterer klagerne efter det reglerne.

Sermitsiaq.AG har også forsøgt at få en kommentar fra den pågældende leder. Vedkommende er dog ikke vendt tilbage.