Mbappé presser Danmark nærmere VM-afgrunden i Qatar

Ritzau Lørdag, 26. november 2022 - 15:04

Det danske fodboldlandshold er tvunget til at vinde over Australien i den sidste VM-gruppekamp for at have en chance for at gå videre til knockoutfasen i Qatar.

Det er status, efter at Danmark lørdag blev sat på plads af Frankrig i den anden gruppekamp ved VM. På måltavlen slap Danmark dog nådigt med et 1-2-nederlag.

Verdensstjernen Kylian Mbappé åbnede målscoringen efter en times spil, da han spillede sig selv fri i feltet via bandespil med Theo Hernández.

Cirka syv minutter senere udlignende Andreas Christensen med hovedet efter et hjørnespark, men i det 86. minut afgjorde Mbappé kampen med sin anden fuldtræffer.

Tidligere lørdag vandt Australien 1-0 over Tunesien i samme gruppe, og australierne er nu i pole position til at følge med Frankrig videre fra gruppen.

Se Mediehusets VM-Magasin HER.