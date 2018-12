May overlever mistillidsafstemning - nu skal hun på tiggergang til EU

Ritzau Torsdag, 13. december 2018 - 05:37

Storbritanniens premierminister, Theresa May, overlever onsdagens tillidsafstemning i sit konservative parti med 200 stemmer for og 117 imod.

Det oplyser formanden for den såkaldte 1922-komité, Graham Brady.

Den britiske premierminister skulle have opbakning fra et flertal af de i alt 317 konservative parlamentarikere for at blive siddende i Downing Street 10.

Det vil sige, at mindst 159 af hendes partifæller skulle støtte hende i den hemmelige afstemning.

Transportminister Chris Grayling betegner det som en hård dag for partiet, men lægger vægt på, at Theresa May kom igennem tillidsafstemningen med en "betydelig margen", skriver BBC.

Den konservative Vicky Ford mener, at sejren i afstemningen er et springbræt for May til at komme tilbage til brexitforhandlingerne.

Selv om May har opbakning fra et pænt flertal af parlamentsmedlemmerne, står det klart, at hun ikke kommer til at stå i spidsen for det konservative regeringsparti ved næste parlamentsvalg.

Umiddelbart inden tillidsafstemningen onsdag aften sagde May på et møde med konservative parlamentsmedlemmer, at hun ikke fortsætter som partileder. Det bekræfter flere af deltagerne i mødet.

May var "krystalklar: hun vil ikke stå i spidsen for Det Konservative Parti ved næste valg", skriver det konservative parlamentsmedlem Nick Boles på Twitter.

- Nu må vi samles om Theresa May og levere BREXIT, tweetede en anden parlamentariker, Chris Philp, efter mødet.

May selv gjorde det ifølge partifællen James Cleverly meget klart på mødet med de konservative parlamentsmedlemmer forud for afstemningen, "at der er et stykke arbejde, der skal gøres, og dette er en forsinkelse og forstyrrelse".

Den britiske premierminister måtte tidligere på ugen udskyde den afstemning om sin brexitaftale med EU, da det så ud til, at den ville blive nedstemt i Underhuset.

Samtidig står hun over for et EU-topmøde i Bruxelles torsdag, hvor der venter en forsamling af stats- og regeringschefer, som ikke ytret interesse i at give indrømmelser.

Og problemet er det samme, som det har været fra starten. Den nordirske bagstopper, hvis mål er at forhindre en egentlig grænse med kontrol mellem Irland og Nordirland, hvis man under en flerårig overgangsperiode ikke er nået til enighed om en permanent løsning.

At undgå en "hård grænse" har været et ultimativt krav fra Irland, som EU støtter fuldt ud. Briterne har selv anerkendt kravet, men da man ikke ønsker at splitte kongeriget med en EU-toldgrænse i Det Irske Hav, så har EU accepteret nødplan, hvor hele Storbritannien midlertidigt bliver i toldsamarbejdet med EU.

Det står i den juridisk bindende aftale om den nordiske bagstopper, der har været langt den værste hovedpine i processen.

Forleden konstaterede den britiske regerings advokat, at briterne risikerer at blive hængende i dette sikkerhedsnet på ubestemt tid.

Derfor har May ønsket en udløbsdato for bagstopperen. Det vil EU-landene ikke give hende - det ville man ikke før mistillidsafstemningen, og det er fortsat situationen.