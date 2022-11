Mauna Loa sprudler og sender lavafloder ned ad bjergsiden

Ritzau Onsdag, 30. november 2022 - 07:04

Verdens største aktive vulkan, Mauna Loa på Hawaii, har fået flere sprækker, og lava er begyndt at strømme i floder på vulkanen.

Vulkanen sprudler desuden og sender lava så højt som 60 meter op i luften.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Vulkanens udbrud er lidt af en usædvanlighed. Lava er ikke strømmet fra Hawaiis naturvidunder i næsten 40 år. Hawaiis nattehimmel blev mandag lyst op i et kraftigt rødt skær af vulkanen.

Ikke fare for mennesker i øjeblikket

Geologer fra USA's Geologiske Institut (USGS) hævder, at vulkanen ikke er til fare for mennesker, som det ser ud i øjeblikket, men beboere i nærområdet er alligevel blevet bedt om at forberede sig på at blive evakueret, hvis det skulle ændre sig.

Og mens selve lavaen ikke er til umiddelbar fare for Hawaiis befolkning, har den alligevel fået besked på, at vulkanske gasser og fin aske kan drive fra vulkanen. Det kan give irritation i øjne og lunger.

Mauna Loa strækker sig 4169 meter over Stillehavets overflade. Den er en del af den kæde af vulkaner, der har formet øerne, som i dag udgør Hawaii.

Aflyste fly

Sidste gang vulkanen var i udbrud var i marts og april 1984. Her sendte den en strøm af lava i retningen af Hilo, den største by på Hawaiis største ø, blot otte kilometer fra byen.

Omkring halvdelen af alle Mauna Loas registrerede udbrud, har begrænset sig til vulkanen, lyder det fra myndighederne.

Flyselskabet South West Airlines aflyste mandag sine afgange fra Hilos lufthavn. Fem fly til og fra Honolulu er aflyst.

Mauna Loas bjergtinde ligger blot 34 kilometer vest for Kilauea, en mindre vulkan. Den gik i udbrud i 2018 og ødelagde her mere end 700 huse og tvang dermed adskillige af øens indbyggere til at forlade deres hjem.