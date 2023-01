Matador-skaber Lise Nørgaard døde søndag - 105 år

Ritzau Mandag, 02. januar 2023 - 06:54

Sent søndag aften mistede dansk kulturliv en af de største stjerner på dets himmel: Journalisten, forfatteren og Matadors moder, Lise Nørgaard, gik bort.

Det oplyser hendes familie mandag morgen.

På årets første dag sov den 105-årige Lise Nørgaard ind efter kortvarig sygdom.

De fleste vil formentlig forbinde Lise Nørgaard med serien "Matador", der flere gange har kørt på DR med seerrekorder til følge. Samtidig er serien solgt i millioner af eksemplarer på dvd og videobånd.

Igennem sin karriere som journalist og forfatter har Lise Nørgaard dog også bedrevet meget andet.

Tidligere har hun også givet udtryk for at være en smule mættet af at skulle tale om serien, fortalte hun i 2017 til fagbladet Journalisten.

- Jeg synes, det er lidt kedeligt, at det altid skal handle om "Matador". For jeg føler mig jo først og fremmest som journalist, sagde hun.

Hun har blandt andet skrevet manuskript til to Dirch Passer-film og flere afsnit af serien "Huset på Christianshavn".

I en meddelelse siger hendes datter Bente Flindt Sørensen på vegne af familien:

- Min mor var dybt taknemmelig for sine mange venskaber med yngre som ældre, som hun bevarede helt frem til sin død, og for de utroligt mange mennesker hun mødte på sin vej, eller som fulgte hende, og som har omfattet hende med stor kærlighed og overvældende positiv interesse.

- Hun var en frontløber og en rollemodel og til stor inspiration for sine børn, børnebørn og oldebørn.

- Vi har alle nydt godt af hendes kærlighed, livserfaring, kloge råd og positive og humoristiske tilgang til tilværelsen. Vi er taknemmelige for at have fået lov at have hende i vores liv så længe, og hun efterlader et stort savn.

Lise Nørgaard bliver bisat fra Sankt Pauls Kirke i København.

Indtil da beder familien om ro til at mindes deres mor, mormor og oldemor.