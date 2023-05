Masterplan klar: Olie-oprydning i Kangilinnguit ventes at tage 14 år

Thomas Munk Veirum Fredag, 05. maj 2023 - 08:14

En plan er nu klar for det videre arbejde med oprydning på flådestationen Kangilinnguit.

Det oplyser Forsvarsministeriet i et notat til Folketingets Grønlandsudvalg.

Ifølge notatet er der nu taget beslutning om, hvilken metode, der skal bruges til oprydning af olieforurening på flådestationen, samt at opgaven skal i EU-udbud og selve entreprenørarbejdet forventes at gå i gang i 2025.

Hele opgaven forventes at tage 14 år.

Fokus på grønlandsk arbejdskraft

Ejendomsstyrelsen i Danmark vil derudover sikre, at projektet så vidt muligt gennemføres ved anvendelse af grønlandsk arbejdskraft, eksempelvis i forbindelse med opstilling af anlæg og ved løbende drift af et landfarm anlæg, står der i notatet.

Danske og grønlandske myndigheder har i fællesskab arbejdet på planen siden 2017 på baggrund af en aftale mellem daværende formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, og daværende forsvarsminister, Claus Hjorth Frederiksen.

Flådestationen blev egentlig lukket i 2012, men den blev genåbnet i 2017 efter en politisk aftale i Danmark. Det skete, efter at en kinesisk virksomhed ifølge et dansk medie havde vist interesse for at købe flådestationen.

Har valgt mindst CO2-belastende metode

Der er kun fast udstationeret 2-3 vagter i Kangilinnguit.

I notatet fra Forsvarsministeriet står der, at myndighederne de seneste år har foretaget forskellige forsøg og afholdt to konferencer for at finde den bedste metode til at fjerne olieforureningen.

Valget har stået mellem to metoder, og myndighederne har valgt den metode, der udleder mindst CO2 men til gengæld tager længst tid. Metoden bygger på gode resultater med et såkaldt landfarmanlæg i Mestersvig, og Naalakkersuisut har godkendt planen.

- Ejendomsstyrelsens plan bygger på forudsætninger om, at der ikke må være en kritisk belastning af Arsuk fjord, og at Grønnedal anvendes som baseområde. Det er endvidere en målsætning at få reduceret udsivning til Arsuk fjorden, at få fjernet synlig forurening samt få iværksat en generel indsats over for forekomsten af oliestoffer i jorden.