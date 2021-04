Massivt rykind af danske medier

Redaktionen Tirsdag, 06. april 2021 - 20:50

Danmarks to største tv-stationer samt flere fremtrædende bladhuse har haft gang i kontokortet og skruet gevaldigt op for dækningen af valget til Inatsisartut. Sjældent har dansk presse været så massivt repræsenteret.

TV2 og Danmarks Radio har sendt reportagehold til både Narsaq og Nuuk. I front for TV2 ses Lotte Mejlhede, der normalt er korrespondent i Bruxelles, mens DR har sendt studievært og tidligere korrespondent i USA og London, Kim Bildsøe Lassen.

Den skrevne presse er repræsenteret ved blandt andre den mangeårige journalist på Politiken, Jacob Svendsen. Weekendavisen har sendt Martin Breum, og endelig har Kristeligt Dagblad Lærke Schmidt Fallesen i Nuuk. Men andre rapporterer også fra Grønland.

Kan blive sent

Og de går til bidet. Med god grund. Måske venter der sig et sneskredsvalg. En opinionsundersøgelse gennemført af mediehuset Sermitsiaq.AG og HS Analyse viser, at IA er vælgernes favorit og står til at blive det største parti. Snart er den sidste stemme afgivet. Resultatet kender vi først senere.

- Vi følger med hele aftenen og natten, lyder det stålsat fra Lotte Mejlhede på TV2 News, der sammen med andre journalister har mulighed for at samles i et særligt presserum for udenlandske medier på KNR. Især for at følge partilederrunden, når valgets resultat er kendt.

Og det kan blive sent. I bedste fald ventes resultatet at foreligge klokken 01.00. Det vil sige klokken 05.00 dansk tid. Men en nyhed må aldrig lade vente på sig.