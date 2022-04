Massiv lærermangel kalder på nye løsninger

Redaktionen Lørdag, 02. april 2022 - 15:30

Naalakkersuisoq for uddannelse Peter Olsen kalder det beklageligt, men også et velkendt problem, at det er vanskeligt at rekruttere og fastholde uddannede lærere til østkysten og yderdistrikterne.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

– Der kan være mange årsager til, at det er vanskeligt at rekruttere til disse områder. Eksempelvis kan det nævnes, at lærere - og også ansatte inden for andre fagområder - kan finde det svært at forlade de kendte trygge omgivelser og bosætte sig meget langt væk fra familie og venner, samt de muligheder, som findes i de større byer.

- Hvis vi som samfund begynder at tale om, hvordan det bliver mere attraktivt at tage stilling og bosætte sig blandt andet på østkysten og i yderdistrikter, kan det måske medvirke til at afhjælpe blandt andet lærermanglen disse steder, siger Peter Olsen, der dog påpeger, at folkeskolen herunder ansættelseskompetencen suverænt er et kommunalt anliggende, og at Kommuneqarfik Sermersooq ikke har taget kontakt til Naalakkersuisut angående rekrutteringsvanskeligheder.

