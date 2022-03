Massiv lærermangel i Tasiilaq og bygder

Redaktion Lørdag, 26. marts 2022 - 13:15

Op mod 40 lærere mangler aktuelt i Tasiilaq og bygder. Det siger skoleinspektør i Tasiilami Alivarpi, Jørn Holbech til Sermitsiaq.



– Vi er sindssygt udfordret. Jeg har lige været til landsdækkende skoleledermøde, og i Nuuk har de lærere i overskud, mens vi her i Østgrønland mangler omkring 40 lærere, hvis vi medregner bygderne. Det er en kæmpe udfordring både for vores skole i Tasiilaq, men også for bygdeskolerne. Vi kan simpelthen ikke rekruttere den nødvendige arbejdskraft. Sidst vi slog en lærerstilling op, fik vi en kvalificeret ansøger, siger Jørn Holbech.

Allerede her inden skoleåret er omme forlader tre lærere Tasiilami Alivarpi for at vende tilbage til vestkysten, og det frustrerer skolelederen, der har svært ved at planlægge næste skoleår. Det skriver avisen Sermitsiaq.



I Kommuneqarfik Sermersooq bekræfter fagchef for Børn og Skole, Riikki Grønvold, at der kunne ansættes 40 lærere her og nu til Tasiilaq og bygder.

