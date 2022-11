Massiv lægemangel

Redaktionen Lørdag, 05. november 2022 - 11:38

Ambitionerne og bevillingerne skal øges massivt i sundhedsvæsenet. Antallet af indbyggere per læge er godt tre gange så højt i Grønland, som det er i Danmark. Det betyder, at hver læge i Grønland forsøger at løfte en byrde, der er tre gange så tung, som den er for læger i Danmark, og det er der ingen, der kan, siger Hans Christian Florian Sørensen, der er formand for Grønlands Lægeforening, til avisen Sermitsiaq.

– Det betyder ringere service til borgerne i Grønland og meget vanskelige arbejdsforhold for læger og andet sundhedspersonale. Hvis der ikke bliver gjort noget ved problematikken, risikerer vi, at udviklingen medfører ringere service, ventetiderne uacceptabelt lange og risikoen for forsinkede behandlinger og fejl øges.

Hans Christian Florian Sørensen mener, at det mest fornuftige er at øge bevillingerne massivt og prioritere både kysten og DIH.

– Det er noget, der vil koste mange penge, og det vil tage tid, men vi bør arbejde for at få et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor der er gode arbejdsforhold for alt sundhedspersonale. Alt sammen til gavn for alle borgerne i Grønland, siger han.

