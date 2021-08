Massiv bekymring over lovforslag

Redaktionen Tirsdag, 10. august 2021 - 15:56

Naalakkersuisut har fået et stort antal høringssvar ind på lovforslaget om forbud mod forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af uran.

Blandt høringsparterne er flere af de efterforskningsselskaber, som netop nu er aktive i Grønland såsom Greenland Gold, Hudson Ressources, Ironbark, Orano Mining og Halmares Resources, der alle giver udtryk for stærk bekymring over lovforslaget, som de mener skaber usikkerhed om Grønlands fremtid som mineland.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Mest kritisk er selvsagt Greenland Minerals, der i deres høringssvar skriver, at den fastsatte grænseværdi på 100 ppm (100 gram uran per 1 ton malm) er både upraktisk, tilfældigt valgt og en tvetydig rettesnor for efterforskning og udvinding af råstoffer i Grønland, og at det vil have store negative konsekvenser for mmange af de selskaber, der arbejder i landet.

»Den foreslåede grænseværdi på 100 ppm uran er ikke begrundet i objektive kendte miljømæssige og sociale påvirkninger. Den tager heller ikke højde for mange aflejringer af forskellige mineraler, som også indeholder uran og thorium, men som aldrig vil blive udvundet for deres uranindhold. Uforudsigelige og pludselige ændringer i et lands lovgivning skaber uro og afskrækker fremtidige udenlandske investeringer i Grønland ikke kun inden for mineindustrien, men også andre områder, der over tid vil begrænse den økonomiske udvikling og vækst i Grønland«, skriver Greenland Minerals i deres høringssvar.

Du kan læse hele historien i Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: