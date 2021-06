Masser af spøgelsesgarn og affald samlet

Foto: Bestyrelsen i IAPP, - Vi vil opfordre alle til at følge reglerne for området, og tage alt affaldet med ind til byen, siger formanden for IAPP, Aabili Lange.

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 16. juni 2021 - 17:47

Stinkende langliner, spøgelsesgarn og skrald ved hytterne blev samlet ved Ilulissat, Saqqatsinni og ved Ilulissat Kangia. Spøgelsesgarn og langliner er nu bjærget ved Isfjorden og ud for Ilulissat. Dette kunne udføres ved, at foreningen fik sponsorater fra forskellige virksomheder samt mefinansiere selv, så de kunne leje tre fartøjer og snescootere til oprydningen.

Fisker og Fangerforeningen, IAPP, har stået for medfinansieringen og koordineringen. Udover bjærgning af spøgelsesgarn har foreningen også samlet skrald ved fire hytter i Kangia. Foreningen opfordrer borgerne til at tage deres skrald med hjem.

- Vi har bemærket, at der var rigtigt meget affald overalt ved hytterne i området. Dette er slet ikke acceptabelt, og vi vil opfordre alle til at følge reglerne for området, og tage alt affaldet med ind til byen, siger formanden for IAPP, Aabili Lange.

Mere oprydning

IAPP arrangerede den første oprydning i april ved hytterne i Kangia. Derefter har de bjærget spøgelsesgarn og langliner den 11. juni og 12. juni. Foreningen vil også forsøge at bjærge i Torsukattak fjorden øst for bygden Qeqertaq.

- Arbejdet er ikke slut endnu. De næste projekter bliver bjærgningsforsøg i havet ved Torsukattak, samt oprydning ved de hytter, der anvendes som overnatningssteder for fiskerne, siger Aabili Lange.

Foreningen takker blandt andet Halibut Greenland ApS, Royal Greenland A/S, Polar Seafood A/S, Aalisa ApS og Avannaata Kommunia for økonomisk støtte. Men for at kunne udføre mere oprydning har foreningen brug for mere økonomisk støtte.

- Vi kan forøge vore anstrengelser mere i bjærgningen af spøgelsesgarn og langliner, såfremt de der har lovet at bidrage økonomisk, samt de organisationer og foreninger vi har adspurgt om økonomisk støtte, vil bidrage til projektet. IAPP håber, at denne form for aktivitet, og de økonomiske bidrag, kan blive vedvarende for de involverede, samt fra bidragsyderne, skriver IAPP og fortsætter,

- Såfremt andre organisationer og institutioner vil arrangere lignende aktiviteter, står IAPP klar med viden og råd under opstartsfasen af aktiviteterne.

Det er IAPP's formand, Aabili Lange og kasserer Haansi Ortu Sandgreen, som har stået for organiseringen. De to unge mænd fik Naalakkersuisuts mijløpris i 2020.