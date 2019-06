Masser af sommeraktiviteter til unge

Toke Brødsgaard Lørdag, 22. juni 2019 - 08:00

Hver sommer tilbyder Kommuneqarfik Sermersooq en række aktiviteter for børn i alderen 8-14 år. I år er ingen undtagelse. I år er der en lang række forskellige muligheder på programmet, der både byder på idræt, madlavning, leg, aktiviteter i naturen og meget andet.

Traditionel sport

En af de klubber, der byder ind med aktiviteter for de unge, er Peqatigiiffik Qajaq Nuuk, kajakklubben i Nuuk. Det er derfor en mulighed for de unge at prøve kræfter med kajaksejlads alle onsdage. Der vil være erfarne undervisere, der giver gode instruktioner både om sikkerhed og om brugen af kajakken.

Gymnastik, fodbold og fjeldtur

De aktive unge har også god mulighed for at holde formen i stand. Der er nemlig både aktiviteter af Nuuk Gymnastikforening, GSS Fodbold, og der arrangeres fjeldtur, løb og sommerturnering. Ligeledes bliver der i svømmehallen mulighed for at stifte bekendtskab med vandpolo. For børn, der elsker at danse, er der også mulighed for i løbet af sommeren at danse kalattuut, den traditionelle grønlandske polka, der også kan bringe sveden frem på panden.

Gourmet i børnehøjde

For de 10-12-årige bliver det muligt at tilmelde sig en mad workshop, der strækker sig over fire dage. Her vil børnene opleve en god blanding af teoretisk lærdom om mad, praktisk deltagelse i madlavning og lege en række underholdende lege. Forløbet indeholder også en event, hvor de unges familier inviteres til at smage nogle af de lækkerier, som der er lavet i forløbet.

Plastik, sløjd og sten

For de, der elsker at bruge hænderne, er der også rig mulighed for en aktiv sommer. Der er nemlig en række aktiviteter, hvor kreativiteten kan få frit løb. Blandt andet vil det være muligt at lave kunstværker ud af affald, så dette får et nyt liv og dermed genbruges. Den lille tømrer vil kunne udfolde sine evner i sløjdlokalet, hvor temaet er grønlandske kulturmotiver. Er man mere til at male sten i alle mulige afskygninger, så er der også mulighed for at tilmelde sig sådan en aktivitet.

Husk tilmelding

Ovennævnte er blot udpluk af et flot program, der kan findes på kommunens hjemmeside. Alle aktiviteterne er gratis, men nogle kræver, man selv medbringer effekter. Der vil løbende komme flere informationer om de enkelte aktiviteter. Har man interesse for disse, er det dog en god ide at tilmelde sig snarest muligt, da der er begrænsede pladser på flere af arrangementerne.

Rigtig god og aktiv sommer til alle børn.