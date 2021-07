Masser af børn løb i Ilulissat

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 12. juli 2021 - 12:30

Det er ikke kun Kapisillit-Nuuk ekstremløbet, der blev afviklet i weekenden. Også terrænløbet - Cecilialøbet - ved Ilulissat blev gennemført lørdag.

Vejret var med de 75 løbere. Det var med høj sol, mild brise og temperaturen over ti grader, at løbet blev skudt i gang lørdag klokken 12.00.

Det er 21. gang, at Cecilieløbet arrangeres, og den længste distance er 22,5 kilometer som løbes fra bygden Oqaatsut, nord for Ilulissat til Ilulissat.

En tredjedel var børn

Arrangøren fortæller, at løbet gik fantastisk. Og at der er håb for den næste generations løbere. For overvældende mange børn har vist interesse for løbet, og en tredjedel af løberne var børn op til 8 år, som løb distancen 3 km.

- Det er bemærkelsesværdigt, at så mange børn i alderen op til 8 år deltog ved løbet. Det er godt, siger Bernhardt Olsen, der er medarrangør af løbet.

De resterende 50 løbere var voksne. Der er forskellige distancer, som løberne kan vælge imellem. Den længste distance er 22,5 km.

Top fem hos mænd for 22,5 km:

Pilutaq Berthelsen med tiden 1.43.43 Michael Clasen med tiden 1.47.03 Vitalius Lennert med tiden 1.47.56 Elias Rosbach med tiden 2.05.17 Miki Fleischer med tiden 2.23.37

Top fem hos kvinder for 22,5 km:

Carelia Larsen med tiden 2.20.53 Katrine Lindegaard Hansen med tiden 2.21.11 Victoria Hausgaard Yde med tiden 2.24.20 Pipaluk Kristensen med tiden 2.36.20 Ria Jensen med tiden 2.52.56

Rekorder forbliver

Rekordindehaverne i både mænd og kvinder i den længste distanceløb blev ikke slået i år. Dermed er Pilutaq Berthelsen stadig rekordindehaver blandt mændene.

LÆS OGSÅ: Ny løbsrekord: - Det var fantastisk

Han slog rekorden i 2019 med tiden 1.37.15. Hos kvinderne er det Pipaluk Kristensen, der slog rekorden blandt kvinderne i 2017. Hun løb distancen på 22,5 km i tiden 1.59.16.

Begge rekordindehavere deltog igen ved Cecilialøbet i år.