Marvels superhelte smadrer billetrekord i USA

Ritzaus Bureau Lørdag, 27. april 2019 - 08:45

Marvels tegneseriehelte har skabt rekordstor guldregn til Disneys portemonnæ på sin første aften i amerikanske biografer.

Disney oplyser, at filmen "Avengers: Endgame" har solgt billetter for 60 millioner dollar - svarende til lige over 400 millioner kroner - på sin første aften i USA.

Det gør filmen til den bedst sælgende på sin premiereaften. Hidtil tilhørte den titel "Star Wars: The Force Awakens", der tjente 57 millioner dollar på sin første aften.

"Avengers: Endgame" har hen over den seneste weekend alene omsat for 305 millioner dollar verden over - svarende til over to milliarder kroner. Mere end halvdelen af de penge er tjent i Kina.

Nogle analytikere forventer, at Disney kan have solgt billetter for mellem 800 millioner og en milliard dollar - svarende til mellem 5,3 og 6,7 milliarder kroner - når der på mandag skal gøres status.

Filmen omhandler en række superhelte fra Marvels tegneserieunivers. Den er produceret af Marvel, men bliver distribueret af Disney.

/ritzau/AP