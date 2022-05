Martin Møller forlænger sin landstræneraftale

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 16. maj 2022 - 14:18

- Jeg er glad for og stolt over, at jeg har fået to år mere på kontrakten. Det giver både udvalget og mig selv en sikkerhed frem til sommer 2024.

Det siger landstræner for langrendslandsholdet Martin Møller i en pressemeddelelse om forlængelse af aftalen med langrendsudvalget under Grønlands skiforbund.

- Jeg har så meget mere at give af og stor motivation til at ville langrend i Grønland. Vi har flere spændende børn der nu er blevet teenagere som er i en rivende og stor udvikling. Dem vil jeg gerne være med til at træne mentalt og fysisk op til deres bedste version af dem selv, siger landstræneren.

Inspiration fra Norge

Der har været en rivende udvikling i langrend i Grønland de sidste par år, hvor fokus har været at udvikle og uddanne langrendstrænere specielt på børn og unge.

- Det skal først og fremmest være sjovt og motiverende at stå på langrend, hvorfor træning hos børn og unge netop er skileg – hvor vi følger de samme metoder man bruger i Norge som er verdens største skination, fremhæver langrendsudvalget.

Kontinuitet

Formanden for langrendsudvalget Majaq Heilmann er glad for, at Martin Møller har forlænget sin aftale.

- Vi kan ikke ønske os mere som udvalg. Vi har en landstræner med utrolig høj langrendsfaglighed, Martin formår at udvikle sig og vokse som landstræner. Han er gået fra at være professionel elite løber med blandt andet OL og VM i bagagen og er blevet træner for langrendsløbere i Grønland. Derudover er han meget engageret og kompetent, når det kommer til langrends udvikling, siger Majaq Heilmann og fortsætter:

- Jeg er yderst tilfreds med, at vi kan fortsætte samarbejdet med Martin. Kontinuitet på landstrænerposten er et nøgleord for mig som formand, da der er mange eksempler på, at det også er en af faktorerne for succes, lyder det.

Det næste job Martin skal stå i spidsen for er træningssamling i Kangerlussuaq slutningen af juli. Der skal trænes både løb, rulleski, terrænløb og løb med skistave.