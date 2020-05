Martha: Novo-millioner er guld værd

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 01. maj 2020 - 13:02

Flere års arbejde for at få Grønland på bevillingskortet hos Novo Nordisk Fonden bar i dag frugt, og det glæder Martha Abelsen, der som politisk ansvarlig for Sundhedsdepartementet har været involveret i den sidste og afgørende proces for at få bevillingen på 382 millioner kroner i hus.

- Der har af naturlige grunde været en politisk proces, hvor der blev stillet spørgsmålstegn ved, om det grønlandske sundhedsvæsen kom i lommen af en stor international medicinalkoncern. Men heldigvis er det lykkedes at komme i mål, så vi får hjælp til at knække kurven over livsstilssygdommene diabetes, KOL og forhøjet blodtryk, fortæller Martha Abelsen i dette interview med Sermitsiaq.AG.

Store perspektiver

Særligt på tre områder ser Martha Abelsen store perspektiver:

Det vil give sundhedsvæsenet et uvurderligt kompentenceløft ikke blot i Nuuk, men i den fjerneste afkrog, hvor sundhedsvæsenet er repræsenteret

Der vil for alvor blive taget hul på den telemedicinske behandling, hvor man virtuelt og via internettet behandler patienter på distancen. Og dyr og tidkrævende rejseaktivitet undgås.

Tværfagligheden mellem de forskellige myndigheder optimeres, for det er ikke alene sundhedsvæsenet, der har løsning til at knække kurven over livsstilssygdomme. Det er en fælles indsats, der berører mange dele af samfundet og ikke mindst alle borgere

- Det er guld værd for Grønland, at vi får lov til at komme med i så stort et projekt, selv om vi er et lilleput-samfund, fastslår Martha Abelsen med begejstring i stemmen.

God PR

Hun er overbevist om, at det vil være rigtig god PR for sundhedsvæsenet, som i dag har svært ved at tiltrække de nødvendige lægefaglige kompetencer til landet.

- Nu vil lægerne få en mulighed for at komme videre i deres karriere og bøje arm med mere forskningsrelaterede emner, som det nye center skal søsætte, forklarer politikeren.

- Og det vil smitte af på hele rekrutteringssituation, som er en stor udfordring for vort sundhedssystem i dag, mener Martha Abelsen.

Drejebog

Hun påpeger, at der er lavet en drejebog for det grønlandske Steno Diabetes Center, som ikke alene fokuserer på diabetes 2, som er fokusområde på de fem centre i Danmark.

- Det glæder mig, at vi her i Grønland fik indarbejdet et mål om at involvere de andre livsstilssygdomme som KOL og forhøjet blodtryk, understreger Martha Abelsen. Det skyldes ikke mindst, at prognoserne forudser, at 9.300 borgere vil have en livsstilsrelateret sygdom i 2030.