Martha: Vi vil lempe cannabis-ordning

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 07. oktober 2019 - 10:27

Det er i dag muligt at få ordineret cannabisholdige lægemidler, som indeholder THC, i Det grønlandske Sundhedsvæsen. Det kan kun ordineres af ledende regionslæger og overlæger på DIH med særligt kendskab til området.

Nu er Naalakersuisut imidlertid parat til at arbejde for en udvidelsen af denne ordning og koble sig på en dansk forsøgsordning, der trådte i kraft den 1. januar 2018 og som løber i fire år.

Aldrig førstevalg

- I dag er cannabisholdige lægemidler aldrig første behandlingsvalg, men kan i enkelte tilfælde ordineres, når al anden medicin ikke kan lindre fremskreden livstruende sygdom. Således ordineres det næsten udelukkende til cancerpatienter med stærke symptomer, som ikke lindres af anden tilgængelig medicin, oplyser Martha Abelsen i et svarnotat til tre forskellige beslutningsforslag om cannabis, som skal behandles på Efterårssamlingen.

- Naalakkersuisut er af den opfattelse, at man generelt bør være tilbageholdende med at give befolkningen adgang til euforiserende stoffer. Naalakkersuisut er imidlertid indstillet på en vis lempelse af de nuværende regler om THC indholdet i cannabisprodukter, således at der indføres en THC-grænse på 0,2 %, skriver Martha Abelsen og oplyser desuden, at man allerede har igangsat arbejdet med at lave en ny lov, der gør det muligt at indføre THC-grænsen på 0,2 procent.