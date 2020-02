Martha: Coronavirus blandt de farligste

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 10. februar 2020 - 17:45

Naalakkersuisoq for Sundhed Martha Abelsen har netop sendt en ny bekendtgørelse i høring, hvor fristen er barberet ned fra de normale fire til to uger.

- Høringsfristen er forkortet til 2 uger, da der henset til omstændighederne er særlige tungvejende grunde til at fravige den normale høringsfrist på 4 uger. Høringsmaterialet er derudover ikke særligt omfangsrigt, da der kun er tale om en tilføjelse af en sygdomsbetegnelse til landstingsforordningens bilag 1, lyder begrundelsen fra Sundhedsdepartementet.

Civile foranstaltninger

- Det er vurderet hensigtsmæssigt at optage den nye type Coronavirus på liste A over alment farlige sygdomme. Den 30. januar 2020 erklærede WHO global nødsituation på baggrund af den nye Coronavirus. Smittefaren vurderes som lav i Grønland, men det er naturligvis af afgørende betydning, at Epidemikommissionen har hjemmel til at iværksætte de dertil knyttede kompetencer i henhold til landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, fremgår det af formålet med at få bekendtgørelsen om smitsomme sygdomme opdateret.

Disse sygdomme er på liste A:

Kopper

Plettyfus

Tilbagefaldsfeber

Pest

Spedalskhed

Marburg-sygdom

Lassa-feber

Ebola-sygdom

Svær Akut Respiratorisk Syndrom (SARS)

2019 Corona Virus (2019-nCoV)

Disse sygdomme er på liste B:

Kolera

Tyfus

Paratyfus

Salmonella infektioner

Bacillær dysenteri

Polio

Meningokok-meningitis

Meningokok-sepsis

Tuberkulose

Epidemisk gulsot

Verotoxin-producerende Escherichia Coli (VTEC)

Methicillin-restistente Staphylococcus Aureus (MRSA)

Høringsfristen er fastsat til den 21. februar.