Martha varsler ændringer i sundhedsvæsenet

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 03. juli 2019 - 15:48

Der er en alarmerende mangel på læger, sygeplejersker og andet personale i det grønlandske sygehusvæsen, og problemet lader sig ikke løse med et knipseslag. Set i det lys bebuder Martha Abelsen, at hele sundhedsvæsenet skal revideres med det formål at lave et ydelseskatalog, der lever op til den virkelighed, der er nu og her.

Det er ti år siden at sundhedsvæsenet blev regionaliseret, og derfor finder Martha Abelsen behov for, at der laves en plan for, hvordan og hvor udvalgte opgaver fremover vil kunne håndteres på fagligt forsvarligt niveau, hvilket skal synliggøres for borgerne.

Alternative løsninger

- Når sundhedsvæsenet er nødsaget til at ansatte lægevikarer i korte perioder, er det rimeligt at få undersøgt og debatteret, om vi får den kvalitet, vi betaler for, og det er nødvendigt at debattere mulige alternative løsninger, fastslår Martha Abelsen i en pressemeddelelse.

Hun oplyser, at hun agter at inddrage alle relevante interessenter herunder Inatsisartut, kommuner, NGO´er og borgere i dialogen omkring forventninger til sundhedsvæsenet.

Sundhedsvæsenet bruger mange ressourcer på at få besat ledige stillinger, og manglen på arbejdskraft koster også mange ressourcer, fordi man fortløbende må træffe beslutninger om ændringer i for eksempel personaleforhold, hvilket betyder et ekstra fokus på, hvordan opgaveløsningen mest hensigtsmæssigt tilrettelægges.

Mangel på særlige læger

Udviklingen inden for lægefaget, hvor langt flere vælger at blive specialister, medfører, at læger med brede almenmedicinske kompetencer er en mangelvare. Og det er netop læger med disse kvaliteteter, der efterspørges i Grønland. Samtidig er antallet af grønlandske lægestuderende på få år faldet fra 30 til 10 studerende, hvilket også er alarmerende for det grønlandske sundhedsvæsen.

Martha Abselsen oplyste torsdag, at hun havde planer om at lave et seminar til efteråret, hvor politikere og andre interessenter skal diskutere, hvilke forventninger, vi skal have til vores sundhedsvæsen.