Martha Lund Olsen undskylder optræden i dokumentar

Direktør i Forvaltning for Børn og Familie, Martha Lund Olsen gør ikke nogen særlig god figur i dokumentaren 'Byen hvor børn forsvinder'.

I en samtale med lærer Rikke Blegvad fremstår hun som, der affejer lærerens kritik. Blandt andet svarer hun aldrig ordentligt på, hvorfor hun ikke svarede på et brev fra Rikke Blegvad, hvor hun gjorde opmærksom på de voldsomme problemer med sagsbehandlingen i Tasiilaq.

Nu skriver Martha Lund Olsen i en stillingtagen til Sermitsiaq.AG, at hun selv sad og krummede tæer, da hun så sin optræden i udsendelsen. Hun siger ligeledes, at hun godt kan forstå, at mange beskylder hende for at være arrogant

- Når man ser udsendelsen, får man det indtryk at jeg ikke erkender at der er problemer i Tasiilaq eller at jeg ikke bekymrer mig om problemerne. Jeg har arbejdet hele mit liv for at give bedre forhold for vores udsatte børn og unge. Der er store problemer i Tasiilaq og vi har lang vej igen før vi er i mål. Jeg blev bare irriteret over at blive beskyldt for ikke at gøre noget, lyder det fra Martha Lund Olsen.

I dag ville hun ønske, at hun havde optrådt mere professionelt på skærmen og ikke havde ladet sin irritation over kritikken skinne så tydeligt igennem.

Ked af at debatten handler om hendes person

Hun mener nemlig, at dokumentaren belyser centrale og vigtige problemer, som det er vigtigt at diskutere.

- Dokumentaren sætter fokus på mange af de ting vi til dagligt kæmper med i Tasiilaq, og den kunne have været udgangspunkt for en god samtale om hvordan vi kommer videre. Jeg er utrolig ked at samtalen i stedet er kommet til at handle om min person, siger Martha Lund Olsen.

I samtalen konfronterer Rikke Blegvad Martha Lund Olsen med de svigt i behandlingen af børnesager og indberetninger som hun har oplevet i Tasiilaq.

Kommunaldirektør bakker op

Samtalen varede ifølge Kommuneqarfik Sermersooq i godt en halv time, hvoraf der i dokumentaren er brugt omtrent fire minutter. Martha Lund Olsen oplyser dog intet om, at klippene skulle være taget ud af sammenhæng.

Samtalen har i kommentarer på de sociale medier ført til krav om, at Martha Lund Olsen skal afskediges. Men det kommer ikke på tale, fastslår kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen.

- Jeg vurderer min kollegaer på deres indsats på arbejdet og der har jeg ikke noget at sige Martha Lund Olsen på. At nogen mener at få minutter af et interview på en halv times interview skal få konsekvenser for hendes karriere finder jeg simpelthen usmageligt, siger han.