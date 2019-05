Martha Abelsen: Vold og overgreb spænder ben for ligestilling

Walter Turnowsky Mandag, 20. maj 2019 - 17:55

Det er ikke kun i Tasiilaq, at vold og overgreb ødelægger liv. Det fastslår naalakkersuisoq for ligestilling, Martha Abelsen (S) i en udtalelse i anledning af den nationale ligestillingsdag, i dag 20. maj.

- For mig handler ligestilling i høj grad om respekt: respekt mellem kønnene, respekt for hinandens forskellighed, respekt for den menneskelige mangfoldighed. Først når vi anderkender og respekterer hinandens grænser og forskellighed, er reel ligestilling mulig, skriver hun i sin udtalelse.

- Desværre kniber det med respekten i vores samfund. Vi hører dagligt om kvinder og børn, der udsættes for vold og overgreb. For mange af os blev det smerteligt nærværende i TV-dokumentaren ”Byen hvor børn forsvinder”. Vi så hvordan manglende respekt for det enkelte menneskes grænser ødelægger livet. Det sker i Tasiilaq, men vi må erkende, at det også sker mange andre steder i vores land.

Kræver opgør med syg kultur

Hun henviser direkte til den unge kvinde, der i dokumentaren fortæller, hvordan overgreb har ødelagt hendes selvværd.

- Hun havde mistet sit mod, og dermed friheden til at leve det liv, hun drømte om. For mig viser dette tydeligt, at uden selvværd og mod får vi aldrig ligestilling.

- Vi må gøre op med den kultur, som ødelægger livet for den enkelte og som er undergravende for vores samfund.

- Fra politisk hold skal vi styrke indsatsen for at hjælpe voldsofre til at komme videre i deres liv, så de genvinder modet til at kæmpe for ligeværdighed og en plads i samfundet. Og ikke mindst skal vi bistå krænkerne, så de får styrke og indsigt til at bryde det onde mønster, som ellers nemt går i arv til næste generation.

Samtidigt understreger Martha Abelsen, at det er helt afgørende, at både mænd og kvinder tager et ansvar for deres familie, hvor det især handler om at give børnene et trygt hjem.

- Ligestilling mellem kønnene opnår vi først, når vi får gjort op med den ulighed som overgreb og vold medfører.