Martha Abelsen: Vi starter i Tasiilaq

Walter Turnowsky Torsdag, 26. september 2019 - 12:42

De 5,3 millioner kroner, som den danske regering har afsat til udsatte børn i Grønland, skal bruges til at sende et akutteam til Tasiilaq.

- Holdet vil blive sendt afsted så hurtigt som det er praktisk muligt, fastslår naalakkersuisoq for sundhed og sociale anliggender, Martha Abelsen (S) overfor Sermitsiaq.AG.

Holdet kommer til at bestå af socialrådgivere, psykologer og familiebehandlere, der skal hjælpe med sagsbehandling og behandlingsindsatser overfor udsatte børn i byen. Disse fagfolk skal skaffes via vikarbureauer i Danmark og herudfra skal holdet sættes sammen. Kommuneqarfik Sermersooq har ansvaret for at stille boliger til rådighed til de pågældende.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at dette kun er første skridt i en langt større indsats, siger Martha Abelsen.

- Vi kan ikke løse alle udfordringerne på børne- og ungeområdet på samme tid. Vi er begyndt med Tasiilaq. Med akutindsatsen fra Danmark får mange udsatte børn og unge i Tasiilaq hjælp. Erfaringerne fra Tasiilaq skal vi bruge i arbejdet med at hjælpe udsatte børn og unge i resten af Grønland.

- Ligeledes må vi sikre, at vi lærer af den viden som fagpersonerne udefra kommer med, så den bliver i landet, når de rejser igen.

Plan for langsigtet indsats

Sideløbende med den akutte indsats i Tasiilaq, arbejder en styregruppe med både grønlandsk og dansk deltagelse på, hvordan den mere langsigtede indsats skal se ud. Den skal aflevere sine anbefalinger senest i starten af det nye år.

- Denne styregruppe skal se fremad og komme med forslag til, hvordan vi for alvor får løftet børneområdet i hele landet.

LÆS OGSÅ: 5,3 millioner i hjælp fra Danmark

Socialdepartementet har forud for denne hjælpepakke indsamlet ønsker fra samtlige kommuner til en akut indsats. Som et tredje element i hjælpen, skal denne akutte hjælp også rulles ud sideløbende med, at indsatsen kører i Tasiilaq.

- Også her skal vi bruge erfaringerne fra Tasiilaq og samtidig tage højde for, at kommunerne er forskellige.

De 5,3 millioner skal ud over akutteamet også bruges til en udvidelse af behandlingsindsatsen til børn og unge, som er ofre for seksuelle overgreb samt til at gennemføre en analyse af plejefamilieområdet i landet.