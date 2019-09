Martha Abelsen: Seksualforbrydere skal i behandling

Walter Turnowsky Onsdag, 04. september 2019 - 06:02

Hvis antallet af seksuelle overgreb skal nedbringes, så skal krænkerne stoppes ved at man blandt andet tilbyder behandling. Det mener naalakkersuisoq for sundhed, sociale anliggende og justitsområdet, Martha Abelsen (S).

For at blive lidt klogere på, hvilke muligheder der findes for behandling, har hun besøgt Sexologisk Klinik i København. Her kan dømte seksualforbrydere blive henvist til, hvis de selv ønsker det, samt i de tilfælde, hvor kravet om behandling af er en del af deres dom.

- Jeg er meget interesseret i at undersøge, hvordan de tilbud som Danmark tilbyder dømte seksualforbrydere, også bliver en mulighed for dømte seksualforbrydere i Grønland. For mig er det vigtigt, at der ikke bare sker en ”opbevaring” af krænkere, siger Martha Abelsen i en pressemeddelelse.

Der i alt tre klinikker i Danmark, der tilbyder denne behandling, som er en form for samtaleterapi.

Behandling i to år

Kriminalforsorgen i Danmark forklarer på sin hjemmeside, at behandlingen typisk foregår én gang om ugen og strækker sig over to år. Den kan enten foregå individuelt eller i grupper.

Den sexologisske behandling indledes med nogle samtaler, hvor man ved hjælp af interviews, forskellige spørgeskemaer og tests får et nuanceret billede af den dømte og dennes problematik. Ud fra dette vil den fortsatte behandling blive tilrettelagt. Den sigter således imod at bryde de mønstre i den pågældendes personlighed, der ligger bag de seksuelle overgreb.

- Hvis krænkere får mulighed for at tale om deres ugerninger og derigennem opnår en erkendelse af, hvad der er rigtigt og forkert vil det være muligt at forebygge nye overgreb. Der er ingen undersøgelser, der viser, at man bliver et bedre menneske af at være frihedsberøvet i længere tid. Der er derimod stor sandsynlighed for, at krænkere begår nye overgreb, hvis der ikke sker en resocialiserende behandling, siger Martha Abelsen.