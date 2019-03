Martha Abelsen: Offeret er aldrig skyld i volden

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 07. marts 2019 - 12:18

Projektet Kattunneq, hvor departmentet for sociale anliggender, sammen med blandt andet Maryfonden, står bag har lavet en undersøgelse om fagfolkenes meninger og viden om vold i hjemmet.

334 fagfolk fik tilsendt et spørgeskema, og 166 havde svaret på samtlige spørgsmål. Deltagerne kommer fra forskellige brancher, for eksempel socialforvaltningen, politiet, MISI, skoler dagtilbud.

LÆS OGSÅ: Fagfolk mangler viden om partnervold

I undersøgelsen erklærer seks ud af ti fagfolk, sig helt eller delvist enige i udsagnet ' Voldsudsatte kvinder har ofte et medansvar, hvis de udsættes for vold' og skyder dermed en medskyld over på offeret.

Holdning skal ændres

Martha Abelsen mener, at den tankegang bør ændres, så flere kvinder kan få hjælp når de henvender sig.

- Jeg synes, det er vanskeligt, når fagfolk giver den voldsudsatte medskyld i volden. Det slører billedet at give kvinden skylden. Jeg mener, at kvinder bør få en seriøs behandling, når de beder om hjælp, siger Naalakkersuisoq for sociale anliggender, Martha Abelsen (S) til Sermitsiaq.AG.

Det er ikke kun kvinderne, der har medskyld i volden hjemme ifølge fagfolk. Otte ud af ti fagfolk erklærer sig helt eller delvist enige i, at alkohol eller stofmisbrug kan være en reel undskyldning for vold i hjemmet.

LÆS OGSÅ: Partnervold: Vigtigt med hurtig hjælp

Martha Abelsen er klar i mælet og siger til Sermitsiaq.AG, at vold aldrig bør undskyldes med alkohol- eller stofmisbrug. Derimod bør der være en ændring i holdningerne ikke kun fagfolk imellem, men også i hele samfundet.

- Vi skal sætte ord på vold i samfundet. Holdningen om vold i parforhold bør ændres, det skal ikke kun være en privat ting, vi skal ikke have berøringsangst om emnet når en kvinde bliver slået, fastslår Martha Abelsen.

Behandlingstilbud

62 procent af alle kvinder i Grønland er på et tidspunkt i deres liv blevet slået af deres samlever mindst en gang ifølge den seneste undersøgelse der udkom i 2011. Naalakkersuisoq for sociale anliggender og justitsområdet oplyser til Sermitsiaq.AG, at der er en ny undersøgelse på vej lige præcis om det emne. Men for at flere kan leve i et forhold uden vold, bør der være flere behandlingstilbud til mænd, der slår.

- Hvorfor skal de kun være kvinden der får behandling, når hun har været udsat for vold? Hvorfor behandler man ikke manden, der slår? Eller børnene for den sags skyld. Der skal være flere behandlingstilbud for at bryde den onde cirkel.

Naalakkersuisoq pointerer dog, at det er kommunerne der skal udforme tilbuddene ved at styrke det allerede eksisterende ressourcer og tilbud, som kommunerne har i form af familiecentre og krisecentrene der er i byerne.