Martha Abelsen: Grænsen for sexchikane er meget tydelig

Walter Turnowsky Mandag, 09. marts 2020 - 16:50

Martha Abelsen (S), der har ligestillingen som et af sine ansvarsområder som naalakkersuisoq, har fundet klare ord i spørgsmålet om sexchikane.

- Ingen former for sexchikane eller krænkelse skal tolereres. Det bør ikke have en plads i vores samfund – heller ikke i festlige lag eller ”for sjov” blandt kollegaer. Det vil jeg – som Naalakkersuisut for ligestilling – gerne slå fast for enhver, siger hun i en udtalelse.

- Derfor ærgrede det mig at finde ud af, at kvinder i mit eget parti har følt sig krænket af vores partisekretær. Vores parti har regeret hurtigt på klagerne og det kan vi kun være tilfredse med. Vi bør aldrig tage let på seksuelle krænkelse.

Også til dem, der mener, at det er svært at definere grænsen for sexchikane, har Martha Abelsen et klart budskab.

- Det mener jeg bestemt ikke den er. Grænsen for sexchikane er meget tydelig. Grænsen går der, hvor handlinger eller kommentarer er uønskede af modtageren. Eller når målet er at skabe en ubehagelig, ydmygende eller nedværdigende situation for offeret.

- Det er på tide, at vi står sammen om at bekæmpe usunde kulturer. Det gælder ikke bare kulturen omkring seksuel chikane, men alle former for urimelig, ydmygende eller nedværdigende behandling på grund af køn.