Martha Abelsen: Foranstaltninger ved seksualforbrydelser skal skærpes

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 07. oktober 2019 - 17:09

Naalakkersuisoq for justitsområdet Martha Abelsen (S) oplyser til Sermitsiaq.AG, at hun ikke kan kommentere sagen om en mand på 21 år, der slap med en advarsel af kredsretten i Kommuneqarfik Sermersooq, efter at have haft samleje med en pige på 12 år op til flere gange.

Hun gør dog opmærksom på, at hun som naalakkersuisoq ønsker skærpede foranstaltninger, hvis et barn er blevet seksuelt misbrugt.

- For god ordens skyld vil jeg informere om, at jeg tidligere på året har rettet henvendelse til Justitsministeren om at få startet processen til at få strafferammerne skærpet, oplyser Martha Abelsen i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG.

Åben debat

Martha Abelsen gør opmærksom på, at hun ikke kan spå, om den 21-årige mand ellers ville have fået en anderledes dom end en advarsel, hvis foranstaltningerne og strafferammerne var blevet skærpet.

Folketingsmedlemmerne Aki-Matilda Høegh-Dam og Aaja Chemnitz Larsen ønsker begge en åben debat for at få ændret lovene, så strafferammen og foranstaltningerne i Grønland bliver strengere, når de handler om seksualforbrydelser mod børn.