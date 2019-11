Martha Abelsen vil styrke indsatsen for hjemløse

redaktionen Lørdag, 23. november 2019 - 08:52

- Vi kan ikke længere passivt se på, at flere og flere mister grebet om en stabil tilværelse og bliver hjemløse.

Det siger naalakkersuisoq for sociale anliggender Martha Abelsen (S) i en pressemeddelelse fra selvstyret. Hun vil nemlig bryde den onde cirkel, som ifølge hende 'for mange hjemløse desværre helt galt og de ender i en nedadgående spiral med alkohol- og hashmisbrug, ludomani og måske også oven i købet kriminalitet.'

Ekspertpanel

- Arbejdet, som nu sætter i gang, skal i løbet af foråret afdække hele problemstillingen omkring socialt udsatte voksne og det stigende antal hjemløse, samt komme med anbefalinger til løsninger, oplyses det i pressemeddelelsen.

Derfor har Martha Abelsen nedsat et ekspertpanel af fagpersoner inden for området, herunder repræsentanter fra Kofoeds Skole, Frelsens Hær, et krisecenter, Ilisimatusarfik og andre med engagement og kendskab til de sårbare borgere.

- For de, der er blevet hjemløse, skal der findes løsninger, så de kommer tilbage til en aktiv tilværelse med arbejde og bolig. Og hvis det ikke lader sig gøre – måske fordi misbruget og de sociale problemer er for massive – så skal borgeren som minimum have tilbud om et sted at være og tag over hovedet om natten, lyder det.

Forslag til foråret

Naalakkersuisoq Martha Abelsen håber, at hun kan være klar med konkrete forslag til, hvad der skal gøres omkring maj måned 2020, så der snarest herefter kan ske politiske forhandlinger, til gavn for de hjemløse og socialt udsatte borgere i landet.

En optælling tilbage i 2017 slog fast, at der på det tidspunkt var 841 hjemløse i Grønland. I dag kender ingen det nøjagtige antal.