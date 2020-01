Martha Abelsen på besøg i Færøerne

redaktionen Mandag, 13. januar 2020 - 10:53

Martha Abelsen har holdt møde med Færøernes Sundhedsminister Kaj Leo Holm Johannesen for at drøfte erfaringer og samarbejdsmuligheder indenfor sundhedsområdet.

Martha Abelsen ønskede ved mødet at høre om Færøernes børn- og unge psykiatriske behandlingstilbud og hvilke forudsætninger der er for at det tværsektorielle samarbejde fungerer.

- Færingerne har formået at opbygge et tilbud i børn- og ungepsykiatrien, som virkelig har løftet niveauet på området, siger naalakkersuisoq Martha Abelsen i en pressemeddelelse fra selvstyret.

Kapacitetsbegrænsninger

- Personalet på centret betonede vigtigheden af det tværsektorielle samarbejde både i opstartsfasen af centeret men også for at børn og unge får den nødvendige hjælp. Psykiatrien kan ikke løfte opgaverne alene. Det er tvingende nødvendigt at der sker opfølgning i kommunerne, fremhæver hun.

Udover psykiatri drøftede de to ministre de andre sundhedsudfordringer som de to lande har til fælles, såsom diabetesområdet, rehabiliteringsområdet, rekruttering og kapacitetsbegrænsninger på patienthjemmene i København.

Nyt møde i august

- Det har været meget givtigt at besøge Færøerne og særligt se og høre om deres udvikling af psykiatrien på børn og ungeområdet. For at vi kan udvikle dette område tilfredsstillende i vort land er det vigtigt at vi prioriterer området både lands- og kommunalpolitisk, således at der skabes faglighed og kontinuitet i forhold til at hjælpe børn og unge med psykiatriske og psykologiske udfordringer, lyder det fra Martha Abelsen.

Vestnordisk Sundhedsministermøde afholdes hvert år, skiftevis mellem de tre lande Færøerne, Island og Grønland. Grønland er værter for det næste møde i Ilulissat til august.