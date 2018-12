Marokko: Mistænkte i drabssag sværger troskab til IS

* 24-årige Louisa Vesterager Jespersen fra Ikast og 28-årige Maren Ueland fra den norske by Bryne bliver mandag den 17. december fundet dræbt nær deres telt i et populært turistområde i nærheden af landsbyen Imlil i Atlasbjergene i Marokko. Der er tegn på vold fra et skarpt instrument på kvindernes hals.

* Fire mænd er mistænkt for drabene. En af dem blev anholdt i Marrakesh tirsdag den 18. december. De tre andre blev anholdt torsdag ligeledes i Marrakesh.

* Da de tre mænd mænd blev anholdt torsdag, havde de knive på sig. Det oplyser marokkansk politi.

* To andre mænd, der også blev pågrebet tirsdag, er blevet løsladt efter afhøring, oplyser det norske medie VG.

* Den marokkanske anklagemyndighed siger, at de anholdte har forbindelse til en unavngiven terrororganisation. Myndighederne efterforsker dobbeltdrabet som en terrorhandling.

* Politiets Efterretningstjeneste (PET) bekræfter, at der florerer en video på internettet, der angiveligt viser drabet på den ene af de to kvinder. PET kan torsdag endnu ikke sige noget nærmere om videoens ægthed.

* PET oplyser, at videoen og den foreløbige efterforskning ifølge de marokkanske myndigheder peger i retning af, at drabene muligvis kan relateres til den militante gruppe Islamisk Stat (IS).

* Ifølge lokale medier camperede de mistænkte mænd i nærheden af kvinderne, men de forlod området, få timer før de dræbte blev fundet.

* Imlil ligger 70 kilometer syd for Marrakesh og bruges ofte som udgangspunkt for ture til bjerget Toubkal, der med sine 4167 meter er det højeste bjerg i Nordafrika.

* De to kvinder var på en måned lang rejse og var erfarne friluftsmennesker. Begge studerede på Universitetet i Sørøst-Norge i Bø i Telemark.

* Torsdag kommer en ny video frem i sagen. I den sværger fire mænd troskab til IS. Det er angiveligt de fire mistænkte i sagen. PET og det norske kriminalpoliti, Kripos, undersøger begge ægtheden. De kan torsdag ikke sige noget nærmere om ægtheden.

* Den marokkanske anklagemyndighed bekræfter ifølge Reuters dog ægtheden og siger, at de mistænkte truer med at udføre angreb.

Kilder: NTB, VG, AP, AFP, Reuters, lokale marokkanske medier, det norske udenrigsministerium, PET.