Markussen forlader bestyrelser

Denne weekend blev Inga Dora G. Markussen valgt som ny formand for Siumut i Nuuk, og hun oplyser, at hun som en konsekvens heraf vil forlade en række bestyrelser og råd.

Inga Dora G. Markussen er nemlig medlem af bestyrelsen for public service stationen KNR og boligselskabet INI. Hun er også formand for Alkohol- og Narkotikarådet.

- Jeg har truffet et valg om, at jeg vil stå så frit som muligt, siger Inga Dora G. Markussen til Sermitsiaq.AG.

Træder ud på kommende møder

Hun siger videre, at udtrædelsen vil ske på de førstkommende bestyrelsesmøder, så hun får lejlighed til at takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for samarbejdet.

Som ny formand for Siumut Nuuk er det højest sandsynligt, at den nyslåede politiker bliver Siumuts stærkeste kort til kommunalvalget i foråret 2021.

Her skal hun stå i spidsen for partiets kamp for at vinde borgmesterposten i hovedstadskommunen Kommuneqarfik Sermersooq. En post som har tilhørt Inuit Ataqatigiit siden 2008, hvor Asii Chemnitz Narup blev den første borgmester for den på det tidspunkt ny etablerede kommune.

Endeligt hold er ikke sat endnu

Inga Dora G. Markussen er dog ikke meget for at tale om sine chancer for at blive borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq endnu:

- Det endelige hold til kommunalvalget næste år endnu ikke er sat. Det aftales senere på året, men jeg er blevet opfordret til at stille op, siger Inga Dora G. Markussen.

Hun uddyber, at der den kommende tid vil være stort fokus på at forberede lokalafdelingens politik til næste års valg:

- Vi skal gøre det her godt og grundigt, og vi kommer til at høre borgerne, siger Inga Dora G. Markussen.