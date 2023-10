Markus E. Olsen i Folketinget: Vi behandles som fremmede i eget land

Thomas Munk Veirum Torsdag, 05. oktober 2023 - 18:10

Torsdag aften dansk tid holdt Markus E. Olsen en historisk tale på klingende grønlandsk i Folketinget.

Folketingets præsidie har forud for åbningen tilladt grønlandsk og færøsk fra talerstolen og indført en ordning, hvor nordatlantiske medlemmer har længere taletid til selv at oversætte fra modersmål til dansk.

Politikeren talte om, betydningen af at kunne tale grønlandsk, og at det også er trængt i Grønland:

- Selv i vort eget land bliver vi behandlet som fremmede, da der tales primært på dansk i offentlige administrationer

Vil bygge bro - ikke kun til Danmark

- Ovenikøbet også i mange selvstyreejede virksomheder, sagde Markus E. Olsen og fortsatte:

- Selv vores flag i sporten kan vi ikke bruge, fordi vi er dansk.

Markus E. Olsen talte også dunder for grønlandsk selvstændighed:

- Lad os bygge en bro til hele verden og ikke kun til Danmark. Grønland kan selv, sagde Markus E. Olsen.

Pituffik og spiralsagen

Efter talen blev Markus E. Olsen blandt andet spurgt ind til hans holdning til Pituffik. Her lød det fra politikeren, at der er brug for en grønlandsk forbindelsesofficer på basen.

Carsten Bach fra Liberal Alliance spurgte også til, om det er Siumuts officielle politik, at amerikanerne skal betale en afgift for at benytte basen, samt hvilket omfang en sådan afgift skal have. Markus E. Olsen svarede ikke konkret på, hvor stor en sådan afgift skal være.

Spiralsagen blev også berørt, hvor Per Larsen fra Konservative slog fast, at sagen bør have den konsekvens, at regeringen anerkender, at der er sket en ugerning, således de implicerede kvinder får mulighed for at søge erstatning.

Hvad med uddannelse?

SF's Karsten Hønge ville vide, hvad Siumuts perspektiver er for det grønlandske uddannelsesvæsen, og henviste til at der er et stort frafald på gymnasiet.

Markus E. Olsen svarede, at man er meget opmærksomme på det høje frafald, og mente det kan skyldes systemet:

- Det kan skyldes, vi i mange har kopieret hele uddannelsessystemet fra Danmark. Måske er det på tide, vi tilpasser uddannelsesområdet til os selv. Mange drenge og mænd er sakket bagud i forhold til uddannelse. Det skal vi gøre meget bedre, sagde Markus E. Olsen.