Markant stigning: Flere unge tager en ungdomsuddannelse 

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 06. oktober 2020 - 13:01

Der er en markant stigning af unge, der vælger at tage en ungsdomsuddannelse efter folkeskolen, viser nye tal fra Grønlands Statistik.

56 procent blandt afgangselever fra folkeskolen i 2017 startede nemlig på en ungdomsuddannelse inden for to år. I 2016 var tallet 51 procent, og det tal har kun rykket sig to procentpoint siden 2010, hvor det var på 49 procent.

Langt de fleste af de elever, der startede, svarende til 83 procent startede på den gymnasiale uddannelse, mens 17 procent startede på en erhvervsuddannelse, fremgår det.

Flere drenge starter på uddannelse

Opdelt på kommuner har Kommuneqarfik Sermersooq det højeste andel af elever, som er fortsat i en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. I gennemsnit er 56 procent af eleverne fra Kommuneqarfik Sermersooq fra årgang 2015-2017, startet på en uddannelse indenfor to år.

Kommune Qeqertalik og Avannaata Kommunia har en lavere transitionsrate på 48 procent, oplyses det.

Kilde og grafik: Grønlands Statistik

Blandt folkeskolens afgangselever fra 2017 er 59 procent af pigerne fortsat i uddannelse, mens det tilsvarende tal for drengene er 52 procent. Tendensen har været den samme siden 2010.

Dog er andelen af drenge, der er startet på en uddannelse efter folkeskolen steget mere end andelen af piger er steget.

Forskellige faktorer

Formanden for Imak Birthe Møller Therkildsen tilskriver successen de mange projekter til børn, der er igangsat for at motiverer dem til at tage en uddannelse.

- Der er iPad-projekter, forskellige guides med det formål at inspirere og motivere folkeskolens ældste trin blandt andet fra CSR Greenland og Fonden for Entreprenørskab.

- Her får børn og unge muligheder for at lære noget, som ikke sker på skolebænken. Alle disse ting har stor indvirkning på, at flere vælger at uddanne sig, fremhæver Birthe Møller Therkildsen over for Sermitsiaq.AG.

Og debatten i samfundet om uddannelse har virket, siger Imak-formanden

- Der er altid stor fokus på de unge. Det ser vi i Inatsisartut, kommuner, samfundsdebatter og forskellige fagforeninger, der opfordrer unge til at tage sig en uddannelse.

- Der har også været en evalueringsrapport i 2013, som viste, hvordan landet står uddannelsesmæssigt, og her blev det så blandt andet vist, at der er behov for, at flere unge må videre til uddannelserne. Det har man arbejdet med i de seneste år, og nu ser vi resultaterne af det store arbejde, lyder det fra Birthe Møller Therkildsen

Frafald

I alt er 109 af de unge fra årgang 2017 faldet fra undervejs. 49 drenge har valgt at stoppe med deres uddannelse i utide, mens tallet er på 60 hos piger.

På årgangen før fra 2016 var tallet 104, hvor 40 drenge og 66 piger valgte at afbryde deres uddannelse før tid.