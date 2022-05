Markant skifte: Vi bør gå med i Nato

Ritzau Torsdag, 12. maj 2022 - 06:18

Den finske præsident, Sauli Niinistö, og den finske statsminister, Sanna Marin, siger i en erklæring torsdag, at Finland bør tilslutte sig Nato som fuldgyldigt medlem. Og det bør ske hurtigst muligt, siger de.

- Vi håber, at de skridt, som skal tages på nationalt plan, vil blive taget hurtigt i de kommende dage, hedder det.

I den finske udmelding bliver det også fastslået, at et finsk Nato-medlemskab vil styrke sikkerheden i Østersøområdet.

Det er den finske præsident, som sammen med den udenrigspolitiske komité og den finske nationalforsamling formelt skal træffe beslutning om et medlemskab af den vestlige forsvarsalliance.

1300 km grænse til Rusland

Forsvarskomitéen i nationalforsamlingen har allerede fastslået, at den mener et Nato-medlemskab er det bedste for Finlands sikkerhed.

Finland deler en 1300 kilometer lang grænse og en konfliktfyldt fortid med Rusland, og Helsinki har gradvist udvidet samarbejdet med Nato siden Rusland i 2014 annekterede Krim.

Men indtil for nylig syntes det udelukket, at finnerne ville søge optagelse i den vestlige alliance, da det i generationer har været den udbredte holdning i landet, at det var vigtigt at opretholde venskabelige relationer med det store naboland mod øst.

Men holdningen i befolkningen har ændret sig efter Rusland invaderede Ukraine den 24. februar.

76 procent bakker op

Den offentlige opbakning til et NATO-medlemskab er blevet rekordhøjt på et par måneder. Den seneste meningsmåling er fra tv-stationen YLE viser, at omkring 76 procent af vælgerne støtter en finsk optagelse i Nato, mens kun 12 procent er imod. I en lang årrække var det kun omkring 25 procent, som ønskede optagelse i den vestlige alliance.

Det markante skifte i Finland ventes at styrke opbakningen til et Nato-medlemskab i Sverige. Det store svenske regeringsparti i Stockholm, Socialdemokraterna, ventes ifølge Expressen søndag at træffe beslutning om et svensk medlemslab af Nato.

Finland var fra 1809 til 1917 et autonomt område i det russiske tsarrige.

Blev angrebet i 1939

Landet opnåede sin uafhængighed under den bolsjevikiske revolution

Sovjetunionen angreb i 1939-40 Finland i det, der blev kendt som Vinterkrigen.

- Det vil ikke gå ud over nogen, hvis Finland tilslutter sig forsvarsalliancen Nato. At tilslutte sig Nato vil ikke gå ud over nogen. Det er ikke et nulsumsspil, sagde den 73-årige finske præsident onsdag.

Nulsumsspil beskriver en situation, hvor en part typisk opnår noget, ved at andre samtidig mister noget. Men der går altså ikke noget af Rusland ved et finsk Nato-medlemskab. Det understregede Sauli Niinistö ved et møde med den britiske premierminister, Boris Johnson.