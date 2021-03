Marita er en rollemodel

Redaktionen Onsdag, 17. marts 2021 - 10:58

Det er mindre end en måned siden, at 29-årige Marita Jessen fra Sisimiut fik bevis på sin uddannelse som socialrådgiver på universitetet i Nuuk.

Det skriver avisen AG.

- Jeg troede ellers, at mit liv ville blive lettere, når jeg blev færdig. Men det er anderledes, end jeg forestillede mig. Jeg har stadig en masse bekymringer, siger hun og tager en dyb indånding.

Hun er bekymret for, om hun bliver fravalgt til stillinger, som hun er kompetent til, alene på grund af sit handicap.

Bekymringerne går blandt andet på, hvordan det bliver at flytte tilbage til Sisimiut. Da hun i sin tid rejste til Nuuk for at studere, måtte hun selv finde ud af hvor hun kunne få hjælpe og hvilken myndighed, der kunne hjælpe hende.

Og nu skal hun så starte forfra igen i Sisimiut.

Ulykkerne

Marita fik amputeret sit venstre ben til lige under knæet i 2013. Dengang boede hun i Ilulissat, hvor hun var godt i gang med en uddannelse som socialpædagog. Uheldet var ude efter hende, og hun faldt ad to omgange med et halvt års mellemrum og smadrede sit knæ. Anden gang mærkede hun førligheden forsvinde, først fra tæerne og så videre ned gennem resten af foden og til sidst op gennem underbenet.

Derefter blev hun sendt til Nuuk, hvor hun blev opereret. Håbet var stort, og bekymringerne små. Desværre vågnede hun næste dag, uden forbedring. En overflytning til Rigshospitalet i København var nødvendig. Her fulgte en nedslående besked: Benet måtte amputeres.

Ansvar

Marita Jessens har haft mange problemer med myndighederne.

- Ingen myndigheder samarbejdede om mig. Jeg blev sendt frem og tilbage og ingen ville tage ansvar. Hverken skole, kommunerne eller Selvstyret. Så jeg måtte selv undersøge al lovgivning og fortælle hver enkelt myndighed, hvad deres ansvarsområde var i forhold til mig og mit handicap, siger hun.

