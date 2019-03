Marias bog: Forbudt for sarte sjæle

Martine Lind Krebs, Arnanut Mandag, 18. marts 2019 - 10:33

Aassik er en kæmpeorm, som er så stærk, at den er det perfekte trækdyr – hvis altså lige slædeføreren kan styre den. Makakajuit er små nøgne væsener, der røver fangerens fangst. Ikusik er et kravlendemenneskeædende lig.

Alt det kan man læse i Maria Bach Kreutzmanns illustrerede håndbog om grønlandske mytevæsener, ånder og dyr, Bestiarium Groenlandica, som udkom i november. Bogen er en alfabetisk oversigt og beskrivelse af 67 af de væsener, som er beskrevet i de grønlandske myter.

Ikke for børn

Og det er ikke for sarte sjæle at læse om Grønlands monstre.

- Det er ikke en helt børnevenlig bog, siger Maria Bach Kreutzmann og bladrer om til bogens sidste monster Uersat Inuat – De uægtes Herre, som er en tvekønnet ånd, der kan finde på at bruge voldtægt som et

våben. Billedet til Uersat Inuat forestiller et bloddryppende monster med dødningehoved, kvindekrop og en stor erigeret penis.

- Da vi skulle lave Uersat Inuat havde vi mange spørgsmål om, hvor eksplicitte de her tegninger skal være. Men det er jo vores kulturhistorie. Nogle af de her væsener er eksplicitte og skræmmende, men det var verden også i de gamle inuitsamfund. Derfor er vores monstre også skræmmende. Jeg ville ikke kunne se mig selv i øjnene ved at udgive noget om vores kulturarv, der var blevet censureret, forklarer hun.

Læs mere i det nye nummer af Arnanut