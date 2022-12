Mariane Paviasen: Hvilke FN konventioner skal gælde i vores land?

Anders Rytoft Torsdag, 01. december 2022 - 10:48

Er menneskerettighederne fuldt ud gældende her i landet?

Det betvivler Mariane Paviasen, medlem af Inatsisartut for IA.

Hun oplyser i en pressemeddelelse, at man fra politisk hold ikke har indgået en aftale om, hvilke rettigheder, der skal være gældende i Grønland.

- Når vi bliver til en stat, så er det vigtigt, at menneskerettighederne er synlige og ubestridelige, lyder det fra IA-politikeren, som rejser spørgsmålet, om konventionerne skal gælde alt efter, hvem der sidder i et givent Naalakkersuisut-område.

En vigtig opgave

Mariane Paviasen mener, at man flere gange har været udsat for, at Naalakkersuisut har ytret, at for eksempel Århus-Konventionen og de oprindelige folks rettigheder ikke gjaldt i Grønland.

- Der skal være klarhed omkring rettigheder, og de skal være gældende hele tiden - uanset hvem, der end måtte sidde i Naalakkersuisut.

IA-politikeren mener, at det er en meget vigtigt opgave, hvorfor hun og resten af Inatsisartut må arbejde for at komme til enighed om og sikre, hvilke konventioner der gælder for vores land, som hun formulerer det.

Naalakkersuisoq: Ingen forskelsbehandling

Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, erhverv og handel, Vivian Motzfeldt, har tidligere dette efterår meldt ud, at forbud mod forskelsbehandling er en rettighed, som gælder her her i landet.

I den forbindelse understregede naalakkersuisoq, at forbuddet betyder, at der ikke gælder særlige rettigheder for eksempelvis oprindelige folk her i landet:

- Da forbuddet mod forskelsbehandling, når det gælder nydelsen af menneskerettigheder og fundamentale friheder, således er et grundlæggende princip, som vi i Grønland er forpligtet til at overholde, gælder der ikke nogen særlige rettigheder for bestemte grønlandske befolkningsgrupper eller personer, forklarede Vivian Motzfeldt dengang.