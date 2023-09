Maria og Maria skaber Grønlands første træningstøjskollektion

Redaktionen Lørdag, 16. september 2023 - 13:43

Alle snefnug er forskellige. Unikke. Og det samme er vi mennesker.

Det er i hvert fald, hvad iværksætterne Maria Motzfeldt og Maria Grødem mener. De har sammen udviklet træningstøjsmærket Flake mvmt (movement), som er en forkortelse for snefnug, der fra 1. september er til at finde i Torrak Fashion.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Maria og Maria har for år tilbage arbejdet sammen om projekter for børn, og begyndte dengang også at træne flere gange om ugen sammen.

For næsten et år siden blev Flake mvmt etableret og tilbyder tøj til både mænd og kvinder. I løbet af deres samarbejde blev Maria og Maria opmærksomme på de mange forskelle mellem dem, men opdagede samtidig en magi, som de selv beskriver det, i forskellighederne.

- Vi fandt styrke i, at vi kan noget forskelligt, og det er egentlig på grund af vores forskelligheder, at vi tror, at vores brand kan nå ud til flere. For jeg har en anden kropsform end Maria, og det betyder, at tøjet passer forskelligt til mig end til hende, siger Maria Grødem.

Kompromiser

Maria og Maria er begge selvstændige og arbejder med flere projekter, men drømmescenariet er at kunne leve af træningstøjet på længere sigt. I starten opstod idéen til Flake mvmt ud fra deres egne behov, da de manglede træningstøj, der passede perfekt. Samtidig lagde de dog også mærke til, at mange herhjemme bestiller deres træningstøj på nettet.

- Det synes vi faktisk er ærgerligt. Det er vigtigt at støtte mere lokalt, så pengene bliver i landet, og vi støtter vore egne. Der er ikke andre, der laver træningstøjskollektioner herhjemme, og det var det, vi selv manglede, siger Maria Motzfeldt.

