Manuminas forældre: Vi sætter en advokat på sagen

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 07. november 2023 - 11:45

- Den 3. juni skete det, som ingen forældre nogensinde ønsker at opleve. Vi mistede vores elskede datter på seks år. På sygehuset, på en måde, som slet ikke burde kunne ske.

Sådan indleder Frederik Olsen og Justine Eipe deres bøn om indsamling, der er blevet lagt op på Facebook fredag den 3. november.

- Fem måneder er gået i uvished, uden nogen er blevet gjort ansvarlige for vores datters dødsfald. Fem måneder følelsesmæssig tortur. Vi kan ikke længere bruge vores kræfter på at kæmpe om retfærdigheden, derfor ønsker vi nu at sætte en advokat på sagen, forklarer Frederik Olsen, der er far til Manumina Olsen der døde efter en simpel mandeloperation i juni i år.

Familien har anmeldt sundhedspersonalet til politiet for grov pligtforsømmelse og indsendt en klage til landslægeembedet om forløbet. Politisagen efterforskes endnu, mens klagen til Landslægeembedet er indsendt til den uafhængige Disciplinærnævn i Danmark, der skal behandle sagen.

Nok kræfter på sagen

Frederik Olsen er overrasket over den store opbakning til indsamlingen. Han fortæller til Sermitsiaq.AG, at familien allerede har nok penge til depositum til en advokat, der er specialiseret indenfor fejlbehandlinger og erstatningskrav indenfor sundhedsområdet. Advokaten har de fundet frem til efter henvisning fra flere advokatfirmaer i Grønland, da advokater i Grønland ikke er specialiseret indenfor området. Udover depositum vil der være udgifter til behandlingen af sagen.

- Virkelig mange har bidraget lidt, mens andre har sat flere penge ind. Helt fra Grønland, Danmark, Norge, Island og Tyskland har vi modtaget bidrag. Vi er meget taknemmelige for den store støtte vi oplever, det tager en stor byrde fra vores skuldre, siger Frederik Olsen.

Familien har siden juni i år stået alene og rykket til både Landslæge og Grønlands Politi om sagen, uden der er kommet nogen videre afklaring. Frederik Olsen fortæller, at når en advokat overtager den praktiske sag, så får familien mere tid til at bearbejde sorgen.

- Vi er meget lettede. Vi er stadig i sorg, og bearbejder fortsat tabet af vores datter. Nu kan vi fokusere på at komme igennem tabet, og slippe lidt på at rykke om sagen. Vi ønsker en retfærdig og hurtig afslutning på sagen, da vi mener at der skal lægges et ansvar for behandlingen af vores datter Manumina, siger Frederik Olsen.