Maniitsoq: Landsholdsspiller i fodbold er årets sportsmand

redaktionen Fredag, 20. december 2019 - 14:53

Søren Kreutzmann er årets idrætsmand i Maniitsoq.

Han modtog kåringen i forbindelse med uddelingen af forskellige priser til byens sportsfolk.

- Søren Kreutzmann er fodbold og volleyballspiller. Han blev sammen med Volleyballspillerne nr. 4 under GM. Han blev sammen med Nadlunguak' fra Ilulissat blev grønlandsmester i fodbold. Nu er han træner for Kagssassuk i herrefodbold. Han har i flere år rejst sammen med landsholdet for at deltage i turneringer, og blev kåret som kampens spiller i en af kampene under Nordic Cup i oktober. Søren er kendt af sportsfolkene for sin venlighed, god adfærd, frisk og ikke mindst, fordi han er god til sport, står der i begrundelsen for uddelingen.

Følgende fik også priser:

15-årig håndboldspiller Pernille L. Rosning

AVI's U12-U14-U16-hold – Gennem deres gode resultater i flere år, har de markedsført Maniitsoq

Tae Kwon Do udøverne – de fik 7 guldmedaljer, 1 sølvmedalje og 1 bronzemedalje ved årets GM