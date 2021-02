Maniitsoq: Fangerforeninger raser over kødspild 

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 19. februar 2021 - 16:58

Fisker- og fangerforeningerne i Maniitsoq, MAPP og MUAPP, er blevet bekendt med, at der er blevet efterladt et større parti af narhvalskød på en fangstplads.

- Det er sørgeligt at få oplyst, at der kun er blevet flænset mattak af narhvalskødet, mens resten er blevet efterladt. Vi kan på ingen måde acceptere det, for hele kødet skal udnyttes og bare ikke skal efterlades i naturen, fremgår det i en pressemeddelelse fra de to foreninger.

Derfor blev der holdt møde mellem fangerne, så det ikke skal ske igen i fremtiden.

Moskusokser

- Den handling skal stoppes omgående, derfor har vi holdt møde om det, hvor der talt med store bogstaver, at det ikke skal ske igen. Ingen fangere tager jo ud for kun at bruge dele af kødet. Jeg kan sige, at vi først oplever det i år, for der er flere narhvaler end normalt her i området, og vi har ikke oplevet, at nogen efterlod kød tidligere, fortæller fanger Kristoffer Jessen til Sermitsiaq.AG.

Han påpeger, at andet kød også er blevet efterladt.

- Vi har hørt, at moskusokser er blevet efterladt i naturen, hvor man kun havde skåret hovedet af, mens resten af kødet. Den tendens er ærgerligt, derfor håber jeg på, at vi alle fremover skal udnytte hele det kød, som er blevet fanget, lyder det fra Kristoffer Jessen,