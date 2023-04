Mangler du et kilo sølv?

Merete Lindstrøm Tirsdag, 25. april 2023 - 11:22

Grønlands Politi efterlyser ejeren til en sølvbar, der dukkede op i Nuuk sidste efterår. Det oplyser vagtchef Peter Bauer til Sermitsiaq.AG.

Sent på sommeren sidste år, blev en kvinde kontaktet af en mand på gaden i Nuuk, som ville afsætte en genstand i sølv til hende. Kvinden sagde nej tak, men hun så efterfølgende, at manden efterlod den skinnende genstand på et gelænder ved en trappe på Lyngby Tårbækvej.

Det viste sig at være en bar på ét kilo rent sølv, som kvinden valgte at tage med hjem for at aflevere den til politiet.

Lå gemt i flere måneder

Baren blev forlagt i hjemmet og dukkede op i sidste uge, hvor kvinden tog den med på politigården og afleverede den værdifulde genstand. Politiet har bekræftet at der er tale om ægte sølv og ifølge Semitsiaq.AG´s oplysninger er sådan en bar omkring otte tusinde kroner.

Nu efterlyser politiet sølvets rette ejer og håber, at en eller anden vil henvende sig på hittegodskontoret og fortælle politiet, hvad der står på baren for at verificere sit ejerskab.

Politiet kan kontaktes på telefon 701448, hvis man går og savner sit kilo sølv.