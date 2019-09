Manglende turismelov skaber usikker fremtid

Redaktionen Søndag, 29. september 2019 - 15:28

Naalakkersuisut har i 2016 offentliggjort Den Nationale Turismestrategi fra 2016 til 2020, hvor formålet blandt andet

er, at sikre vækstpotentialet i turismen ved anlæggelse af atlantlufthavnene i Nuuk og Ilulissat og derved sikre muligheden for direkte beflyvning til Europa og Nordamerika.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Strategien omfatter anbefalinger, der frem mod 2020 skal forbedre de nødvendige rammevilkår for at realisere målsætningen om at fordoble antallet af turister over en årrække og gøre turismen til et bærende

og fremtidssikret erhverv. Grønlands store satsning på turismeerhvervet er ifølge Jørgen Kristensen (S), der er medlem i kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia, ikke gået ubemærket hen i udlandet – eller i Ilulissat.

- Der føres ingen tilstrækkelig kontrol med, hvad de opererende udenlandske turismeselskaber foretager sig, ej​​​​​​​ heller om de så vidt muligt benytter lokal arbejdskraft. Disse forhold kan grønlandske

myndigheder og politikere ikke længere sidde overhørig, da de har stået på i mange år, siger Jørgen Kristensen til avisen Sermitsiaq.

Han mener, at tiden er inde til, at man laver en overordnet

lovgivning på området.

