Tolkemangel i Folketinget: Familiemedlem måtte springe til

Med kun to uger til åbning af Folketingets samling blev en ny tolkeordning for nordatlantiske folketingsmedlemmer præsenteret af Præsidiet i Folketinget. Ordningen betyder, at grønlandske folketingsmedlemmer holde deres tale på grønlandsk, for derefter at tale på dansk på talerstolen.

Nu erkender Folketingets Præsidie overfor Sermitsiaq.AG, at det ikke helt har været nemt og ligetil at finde en tolk til folketingsmedlem Markus E. Olsen, og at Præsidiet derfor har hyret et nært familiemedlem til Markus E. Olsen til at oversætte talen.

- I forhold til åbningsdebatten efter Folketingets åbning i denne uge har vi under et meget stort tidspres måttet finde en løsning, der kunne imødekomme Markus Olsens ønske om at tale grønlandsk i Folketinget i den periode, hvor han er stedfortræder for Aki-Matilda Høegh-Dam, udtaler formanden for Folketinget, Søren Gade (V) til Sermitsiaq.AG i forhold til tolkebistanden.

Hurtig og fleksibel løsning

Selv har Markus E. Olsen efterspurgt retningslinjer for, hvordan det skulle foregå med tolkning af hans tale, da ordningen blev præsenteret.

Det er dog gået op for Præsidiet, at tolke, der kan tolke fra grønlandsk til dansk, ikke hænger på træerne, og i de allersidste dage op til åbningen af Folketinget, er Markus E. Olsen blevet anmodet om at bidrage til en mulig løsning:

- Emplementering af ordningen er sket i hastværk, hvor der var udfordringer med at finde en tolkebistand. Da jeg blev anmodet om at finde en mulig tolk, har jeg foreslået en for mig nær person, der kender indgående til mit arbejde, siger Markus E. Olsen.

Formanden for Folketinget understreger, at ordningen er godkendt af Præsidiet og er den bedste løsning i den pågældende situation:

- Præsidiet har i denne sag lagt vægt på at finde en hurtig og fleksibel løsning, som under de givne omstændigheder kunne fungere for Markus Olsen. Det, synes jeg faktisk, er lykkedes, udtaler Søren Gade.