Manglende servicekontrakter skader turistoperatør

Thomas Munk Veirum Mandag, 12. oktober 2020 - 08:04

Ved nytår udløber de nuværende servicekontrakter på passagerbefordring, og Naalakkersuisut har endnu ikke præsenteret nye kontrakter.

Derfor er vilkårene for transport til rigtig mange destinationer her landet efter nytår helt ukendte.

Det ærgrer i den grad Frank Larsen, der er turistoperatør i Qasigiannguit:

Nivé Heilmann og Frank Larsen driver Diskobay Tours i Qasigiannguit. Privat / Diskobay Tours

- Det, der virkelig presser os nu, er, at der slet ikke er nogen ordning til den slædesæson, vi går ind, siger Frank Larsen, der driver Diskobay Tours med base i Qasigiannguit.

Diskobay Tours tilbyder blandt andet hundeslædeture i vintersæsonen, og da transporten til Qasigiannguit er omfattet af servicekontrakterne, er Frank Larsens forretning helt afhængig af, at de nye kontrakter snart falder på plads.

Svigter egen strategi

Frank Larsen mener, at Naalakkersuisut svigter sin egen turismestrategi, hvor der står, at servicekontrakterne bør forhandles på plads i god tid af hensyn til netop turismeerhvervet.

- Alligevel står vi her tre måneder før udløb uden en løsning, siger han og reaktionen fra turistoperatøren er klar:

- Dyb skuffelse. Vi blev sat i udsigt, at man havde fokus på at udvikle flere destinationer i Grønland ud over de mest kendte, så derfor føler vi os lidt ladt i stikken. Og det kommer oven i en ekstra hård tid på kanten af en coronaepedimien, som i forvejen har slået os til tælling, siger Frank Larsen.

Naalakkersuisoq: Der forhandles stadig

Sermitsiaq.AG har spurgt Departement for Boliger og Infrastruktur, hvornår de nye servicekontrakter ventes at falde på plads, men det er endnu ikke lykkedes at få svar.

Under en spørgetime i Inatsisartut i denne uge oplyste naalakkersuisoq Karl Frederik Danielsen, at der stadig forhandles om kontrakterne.