Manglende kommunefogeder gør indbyggerne utrygge

Bygderne Kuummiut ved Tasiilaq, Qaarsut og Ukkusissat ved Uummannaq, Napasoq ved Maniitsoq, Eqalugaarsuit og Qassimiut ved Qaqortoq mangler en kommunefoged. Avisen Sermitsiaq har talt med indbyggere i Kuummiut, Qaarsut, Ukkusissat og Napasoq om, hvordan de oplever ikke at have en kommunefoged i deres bygd.

Kuummiut, der i dag har 248 indbyggere, har ikke haft en kommunefoged i flere år. Eli Ignatiussen er blevet spurgt flere gange, om han ikke har lyst til at blive kommunefoged, men han har takket nej, da hans kone har hjerteproblemer, som han ikke vil gøre bekymret, hvis han skulle blive ringet op om natten.

– Det kan godt være besværligt nogle gange, at vi ikke har en kommunefoged. Vi er mange indbyggere i bygden. Derfor kan vi godt mærke, at der bliver drukket rigtig meget, især ved lønudbetalinger. Hvis og når der sker noget alvorligt, så er det meget bekymrende, at vi ikke har en kommunefoged, siger Eli Ignatiussen ifølge avisen Sermitsiaq.

Han og hans kone havde boet i Qaqortoq i mange år, da de flyttede til Kuummiut i 2014, hvor hans kone stammer fra. Han har oplevet at blive ringet op af politiet, som havde brug for hjælp i en farlig situation.

Fortalte forældre om selvmord

– Umiddelbart efter, at vi flyttede hertil kontaktede politiet i Tasiilaq mig midt om natten og bad mig om at tage ud til et skyderi. De havde ledt efter nogen, der kendte vedkommende, der skød, og havde fundet frem til mig. Jeg måtte tage afsted alene, og det var ikke særlig betryggende, men da der ikke var andre til at gøre det, måtte jeg gøre det. Heldigvis kunne jeg tale vedkommende til ro, fordi jeg kendte ham, og der skete ikke yderligere, fortæller Eli Ignatiussen, der er fisker og fanger.

Jonas Tukula, der også bor i Kuummiut, har været kommunefoged, men stoppede i 2011. Han oplever jævnligt, at blive ringet op af politiet, fordi han er holdleder ved brandstationen, hvor han for eksempel bliver bedt om at tage ud til husspektakler. Han har også oplevet andre ting, som han gerne ville have været foruden.

– Jeg hjalp engang politiet, som bad mig om at kontakte et forældrepar, hvis barn havde begået selvmord. Den episode ville jeg gerne have været foruden, for det var meget hårdt for mig at skulle fortælle forældrene, at deres barn var død. Jeg skrev efterfølgende til min leder i Tasiilaq om, at jeg ikke vil lave politiets arbejde yderligere, da jeg ikke er kommunefoged, siger Jonas Tukula.

