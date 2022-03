Manglende godssejlads tvinger Niaqornaarsuk i knæ

Redaktionen Søndag, 13. marts 2022 - 11:04

Som den eneste virksomhed i Grønland modtager Upaluk I/S i Niaqornaarsuk både sælspæk og sælskind samtidig, og iværksætterparret Arnánguak og Ludvig Jeremiassen, som står bag den innovative produktionsform, planlægger fuld udnyttelse af hele sælen ved at producere tørret sælkød i den nærmeste fremtid.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Den lille virksomhed kører sideløbende produktion af hjemmelavet tøj i alle størrelser i mindre omfang. Parret har også været i kontakt med mulige samarbejdspartnere forskellige byer og bygder med henblik på at udvide deres forretningskonceptet, som de mener kan sætte gang i det lokale erhvervsliv. Sidste år købte Upaluk I/S, der er den eneste sælskindsindhandler i hele Kangaatsiaq-området, 18 tons sælspæk for 10 kroner per kilo og over 400 sælskind fra de lokale fangere fra Kangaatsiaq og de omkringliggende bygder.

Niaqornaarsuk bliver ikke anløbet af fragtskibe i perioden fra december til april. Det resulterede i, at Upaluk I/S var nødsaget til at stoppe for al sælskinds- og sælspækindhandlingen i december sidste år, fordi fryse- og opbevaringsdepoterne blev fyldt op, og at der ikke kom skibe, som kunne fragte sælprodukterne videre.

Nu frygter Arnánguak og Ludvig Jeremiassen, at de må dreje nøglen om og dermed efterlade bygdens erhvervsliv i uvis og dyster fremtid.

– Hvis der ikke er udsigt til forbedring af fragten og dermed erhvervsforholdene i Niaqornaarsuk, ser vi ingen andre udveje end at lukke og slukke for virksomheden, siger Arnánguak Jeremiassen, til Sermitsiaq.

Læs hele historien i denne uges udgave af Sermitsiaq, som du kan købe adgang til her: