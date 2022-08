Mangel på reservedele udfordrer Air Greenland

Thomas Munk Veirum Onsdag, 03. august 2022 - 09:24

Tirsdag havde Air Greenland problemer med at få sine fly på vingerne til tiden.

Selskabets atlantfly Norsaq blev således to timer forsinket på grund af tekniske udfordringer, og det betød forsinkelser på resten af dagens trafikprogram. Det skriver Air Greenland på Facebook.

Ifølge Air Greenland volder det yderligere besvær, at der er knaphed på reservedele til selskabet Dash 8-fly:

- Dertil kommer, at vi mangler nogle reservedele til vores dash 8 fly, fordi der er akut mangel på reservedele i hele Europa. Det betyder, at vi har færre fly at flyve med og et strammere program på rutebeflyvningen, da vi også skal tage hensyn til de regler, der er i loven vedrørende hviletider for piloter og kabinebesætninger, skriver Air Greenland.

Flere udfordringer i denne uge

Problemerne gør, at Air Greenland forventer flere udfordringer i denne uge.

Ifølge Air Greenland var der tirsdag aften i alt 238 passagerer, som var påvirket af ændringer, og yderligere 124 som bliver direkte påvirket i onsdagens trafikprogram på destinationerne Nuuk, Kangerlussuaq, Sisimiut og Maniitsoq.

- Vores Driftscenter arbejder lige nu på at finde alternative afgange til alle, og arbejder så hurtigt, som de kan, men oprydningsarbejdet kommer til at vare frem til fredag.

- Vi beklager meget de gener det har påført vores rejsende, skriver Air Greenland.

Måtte lukke for billetsalg

Tidligere på sommeren har dårligt vejr på vestkysten voldt gener for Air Greenland, der indstillede billetsalget 11. juli, fordi omkring 1.000 passagerer var strandede på vestkysten på grund af vejret.

Billetsalget blev genåbnet 18. juli.