Mangel på mineraler: Fokus på Grønlands undergrund

Redaktion Onsdag, 27. april 2022 - 14:27

Til sommer går et større antal geologer og teknikere i gang med hakker og måle- og boreudstyr på Nussuaq og Disko. Målet er at finde forekomster af nikkel, kobolt og andre metaller, der er uundværlige for den grønne omstilling. Og som pludseligt er blevet en dyr mangelvare, fordi importen fra Rusland er blevet usikker. Det skriver avisen AG.

”Det er jo på en meget sørgelig baggrund, men det er klart, at Grønland anses for at have store potentialer”, siger direktør i mineselskabet Bluejay Mining, Bo Møller Stensgaard.

Samme toner anslår Flemming Getreuer Christiansen, der var vicedirektør i GEUS, og som nu har sit eget konsulentfirma:

”Ukraine-krigen betyder, at der er kommet ekstra fokus på mineprojekter, der har med grøn omstilling at gøre.”

Og netop på det område har Grønland meget at byde på. Projektet på Disko og Nussuaq er langtfra det eneste. Den grønlandske undergrund indeholder blandt andet nikkel, kobber, kobolt, platin, grafit og sjældne jordarter, der alt sammen er nødvendigt for at fremstille for eksempel batterier og motorer til elbiler og for elektrificeringen af samfundet generelt.

For nikkels vedkommende er prisen gået helt amok. Værdien af det eftertragtede metal steg den 8. marts på få timer med 50 procent, hvorpå metalbørsen i London, LME, besluttede sig for at suspendere handelen. Noget, der aldrig er set før.

Læs hele artiklen i ugens AG, som du kan downloade og købe herunder: