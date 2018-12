Mangel på kapital bremser vækst i Arktis

Walter Turnowsky Mandag, 17. december 2018 - 15:25

Iværksættere samt mindre og mellemstore virksomheder i Arktis mangler venturekapital. Og det bremser væksten. Det viser en rapport, som Udenrigsministeriet har fået udarbejdet.

Rapporten peger på manglen på venturekapital som den væsentligste faktor, der hæmmer væksten blandt de små og mellemstore virksomheder.

- Manglen på venturekapital hæmmer væksten i samtlige arktiske regioner - især hos iværksættere og mindre og mellemstore virksomheder i de tidlige faser af udvidelsen, konkluderer rapporten.

Og det er ikke blot pengene der mangler, hele miljøet omkring mindre virksomheder og venturekapital skal opbygges. Således peger rapporten på, at mangler en tradition for, at mindre virksomheder i Arktis modtager den risikovillige kapital.

Rapporten er udarbejdet af Oxford Economics som led i den danske regerings udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, hvor økonomisk udvikling i Arktis er et af de områder, der skal satses på.

- Bedre og mere effektiv finansiering af virksomheder og entreprenører i Arktis vil kunne hjælpe arktiske virksomheder til at blive mere integreret i det globale marked, skabe økonomisk udvikling og udnytte regionens unikke potentiale, skriver udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i en pressemeddelelse.

Arktisk investeringsfond

Regeringen vil først og fremmest arbejde igennem Arktisk Råd og Økonomisk Arktisk Råd for at forbedre mulighederne for finansiering.

Rapporten har en række anbefalinger til, hvordan det kan ske. Blandt andet bør man på tværs af Arktis gå sammen om at reklamere for finansiering i regionen samt forsøge at trække store virksomheder til, der kan skabe grobund for de små.

Derudover mener rapportens forfattere, at man bør overeje at oprette en arktisk investeringsfond. Her peger rapporten på, at man kan gå tre forskellige veje: